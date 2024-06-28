Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB ülkelerinin savunma harcamalarını ortak borçlanma yoluyla finanse etme önerilerini reddetti

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen "yeni savunma harcamalarını ortak borçlanma yoluyla finanse etme" önerilerini reddettiğini söyledi.

Scholz, AB Zirvesi'nin ardından Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, konu hakkında açıklama yaptı.

Almanya'nın AB ülkeleri arasında daha güçlü savunma işbirliğini desteklediğini ancak ortak AB borçlanmasının bunu başarmak için doğru yol olmadığını savunan Scholz, "Silahlanmayı finanse etmek için devlet tahvili, yani eurobond çıkarmamızı kabul etmek istiyor muyum? Cevabım hayır." dedi.

Olaf Scholz, ulusal savunma bütçelerinin AB'nin mali kaynaklarıyla yeniden finanse edilmesine de karşı olduğunu belirtti.

AB'nin halihazırda üye devletler ve Avrupalı savunma sanayi şirketleri arasında daha yakın savunma işbirliğini desteklemek üzere çeşitli araştırma ve sanayi fonlarına sahip olduğunu ifade eden Scholz, "Savunma konusunda aramızda daha iyi bir işbirliği istiyor muyum? Evet." diye konuştu.

Schols, bu işbirliğinin NATO içinde ve ayrıca AB tarafından sağlanan endüstriyel fonlar ve araştırma fonları yapılabileceğini kaydetti.