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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Malezyalı mevkidaşı Enver İbrahim ile Gazze ve Ukrayna'daki durumu görüştü.

Scholz, Almanya'nın başkenti Berlin'de, İbrahim ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmede, Orta Doğu ve özellikle Gazze'deki durumu ele aldıklarını belirten Scholz, Orta Doğu'daki ihtilafa ilişkin farklı görüşe sahip olduklarını, bu yüzden burada bu konuda görüş alışıverişinde bulunmayı önemli bulduğunu söyledi.

Almanya'nın bu ihtilafta İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğu yönünde açık bir tutum sergilediğini aktaran Scholz, ülkesinin bu tutumunu değiştirmeyeceğini ve İsrail'in buna güvenebileceğini anlattı.

Başbakan Scholz, "Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaşması lazım ve bu aynı zamanda Hamas'a karşı kendini savunma hakkına sahip olan İsrail'e yönelik net talebimizdir. Refah'a yönelik bir kara harekatını doğru bulmuyoruz." dedi.

Ramazanda uzun süreli bir ateşkes sağlanmasının da önemli olacağını aktaran Scholz, böyle bir ateşkesin İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Scholz, uzun vadeli olarak sadece iki devletli çözümün İsrailliler ile Filistinliler arasında kalıcı barışı ve güvenliği sağlayacağını ifade ederek, "Bu nedenle, İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı ve barışçıl bir ortak gelecek perspektifini mümkün kılmak için hep birlikte çalışmamız çok önemli." diye konuştu.

Ukrayna konusu

Başbakan Scholz, ülkesinin Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde desteklemesini doğru bulduğunu belirterek, Almanya'nın Ukrayna'yı ABD'den sonra hem mali hem de silah sağlama konusunda en fazla destekleyen ülke olduğunu yineledi.

Almanya'nın sağladığı ve taahhüt ettiği yardımların 28 milyar avro olduğuna işaret eden Scholz, "Bizim desteğimiz güvenilir ve kesintisizdir." ifadesini kullandı.

Scholz, kendilerinin bu desteğine değer veren Ukrayna'nın kendisini savunma hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Sınırların şiddet kullanarak değiştirilmemesi ilkesine geri dönülmesi gerektiğini aktaran Scholz, "Dünyada barış ve güvenliğin temeli budur." şeklinde konuştu.

Başbakan Scholz, Almanya'nın İngiltere'ye Taurus füzelerini verdikten sonra İngiltere'nin de Ukrayna'ya "Storm Shadow" füzelerini göndermeyi bir seçenek olarak görüp görmediğine ilişkin bir soruya, daha önce bu silah sisteminin kullanılmasını haklı bulmadığını ifade ettiğini ve bu konuda net cevap verdiğini aktardı.

Almanya Başbakanı Scholz, Almanya ile Malezya arasındaki ikili ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini kaydetti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim de hangi ülkede olursa olsun sömürgeciliğe, apartheid sistemine, etnik temizliğe ve zorla yerinden etmelere karşı olduklarını söyledi.

İbrahim, Şansölye Scholz ile Gazze'deki çatışmanın durması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirterek, "Dış politika duruşumuz çok net ve değişmedi. Biz, hangi ülkede, Ukrayna'da ya da Gazze'de olursa olsun, sömürgeciliğe, apartheid sistemine, etnik temizliğe ve zorla yerinde etmelere karşıyız" dedi.

Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulunan İbrahim, "Ateşkese ve Filistin halkına, özellikle de Gazze'ye insani yardıma ihtiyacımız var. Yıllardır Filistinlilere yönelik zulüm, yağma ve mülksüzleştirme var." diye konuştu.

İsrail'in uyguladığı 40 yıllık vahşeti ve mülksüzleştirmeyi öylece silemeyeceklerini ya da unutamayacaklarını dile getiren İbrahim, Hamas'ın siyasi kanadı ile olan ilişkileri nedeniyle herhangi bir özür dilemeyeceklerini ifade etti.

İnsanların yağmalanmasına, evlerinin elinden alınmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Malezeya Başbakanı İbrahim, şunları kaydetti:

"Bunun çözülmesi lazım. Ben insanların, çocukların hiçbir şekilde öldürülmesinden yana mıyım? Kesinlikle hayır. Sanki bütün sorun 7 Ekim'de başlayıp bitiyor, 7 Ekim'de başlamadı. 40 yıl önce başladı, bugün de devam ediyor. Bu çerçevede, Sayın Şansölye'ye de söylediğim gibi, artık önümüze bakalım. Bir sorunumuz var, artık tarihle, yaşanan zulümlerle mi uğraşmak istiyoruz, yoksa sorunu şimdi çözmek mi istiyoruz. Sorunu şimdi çözmek, çatışmaların durması gerektiği, cinayetlerin durması gerektiği ve ardından tüm sürecin sona ermesi gerektiği anlamına geliyor. Müslüman, Hristiyan ve Yahudi yok. İnsanlar barış içinde yaşayabilmeli."

Filistinlilerin çok acı çektiğine işaret eden Enver İbrahim, her iki tarafta da masumların öldürülmesine, sivillerin öldürülmesine son verilmesini istedi.

Malezya Başbakanı, Gazze'de kalıcı bir ateşkese ve nihayetinde iki devletli çözüme ihtiyacın bulunduğunu yineleyerek, "Eğer uluslararası toplum cesaret ve kararlılığa sahipse bu da mümkündür. Eminim ki uluslararası toplum, Orta Doğu ülkeleri, Almanya ve ilgili diğer taraflar bu barışçıl çözümü istiyorlar." şeklinde konuştu.

İsrail'in son 40 yılda yol açtığı vahşetlerin öylece görmezden gelinemeyeceğini aktaran İbrahim, şu ifadeleri kullandı:

"Tek bir konuya bakıp bu kadar tek taraflı davranarak, 40 yıllık vahşeti bir kenara atarak da çözüm bulamazsınız. Çözüm sadece esirlerin serbest bırakılması değil. Evet, serbest bırakılmalılar ama çözüm bu değil. (Yasa dışı) Yerleşimcilerin davranışlarına ne diyorsunuz? Filistinlilerin haklarına, topraklarına, onurlarına, erkeklerine, kadınlarına, çocuklarına el konulması her gün oluyor. Mesele bu değil mi? Bizim insanlığımız nerede, bu ikiyüzlülük neden var? Müslüman, Yahudi, Hıristiyan fark etmeksizin herkesin haklarının tanınmasını istiyoruz. Bu konuda çok netim ama tabii ki konuya sadece tek bir vakaya, tek bir kurbana odaklanırsanız ve 1947'den bu yana binlerce kurbanı bir kenara bırakırsanız bunun konuyla alakası olmadığını kabul edemem. Adil olmalıyız ve adil olan dostane bir çözüm bulunmalı."