Almanya Başbakanı Scholz, AP seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz, AP seçim sonuçlarını değerlendirdi

Almanya Başbakanı Scholz, AP seçim sonuçlarını değerlendirdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarının ülkede koalisyonu oluşturan üç parti için de kötü olduğunu belirtti. Scholz, vatandaşların güvenine sahip olabilmek için herkesin çaba göstermesini istedi. Ayrıca, sağ popülist partilere verilen oylar konusunda endişelenilmesi gerektiğini vurguladı ve demokratik partilerin çoğunluğuna dayanan AB Komisyon Başkanlığı seçiminin önemine dikkat çekti. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile görüşen Scholz, İsrail'in uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini ve Gazze Şeridi'ndeki durumun düzeltilmesi çağrısında bulundu.

10.06.2024 19:45
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarının ülkede koalisyonu oluşturan üç parti için de kötü olduğunu söyledi.

Başbakan Scholz, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

AP seçimlerinin sonuçlarına ilişkin Scholz, "Sonuç üç iktidar partisi için de kötü oldu. Kimsenin her zamanki gibi işine geri dönmesi beklenmez ancak işimizi yapmamız da önemlidir." dedi.

Scholz, vatandaşların güvenine sahip olabilmek için herkesin çaba göstermesini istedi.

Avrupa ülkelerinde sağ popülist partilere verilen oylar konusunda endişelenilmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, "Buna asla alışmamalıyız. Demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, bizi hala Avrupa Birliği (AB) olarak tanımlayan şeylere açık bir bağlılık gösteren ve bunu temsil eden partiler lehine açık, net çoğunluklar olmasını sağlamak bizim görevimiz olmalıdır. Avrupa'da geleneksel olarak demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlı olan partiler lehine açık bir çoğunluk vardır. AP de bunu yansıtmaktadır ve bu aynı zamanda önümüzdeki beş yıl boyunca Avrupa'da yapılacak çalışmaların da temelini oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Şansölye, AB Komisyon Başkanlığı seçiminin AP'deki demokratik partilerin çoğunluğuna dayanması gerektiğinin altını çizdi.

Gabriel Boric ile Orta Doğu'daki durumu da görüştüklerini aktaran Scholz, "Gazze Şeridi'ndeki insanlara bugün olduğundan çok daha iyi su ve gıda sağlanması gerektiğinin bilincindeyiz. Her gün yaklaşık 500 yardım tırına ihtiyaç duyuluyor ve İsrail'in bununla ilgilenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Şili ile çevre dostu ve sürdürülebilir lityum madenciliği konusunda birtakım somut adımlar atacaklarını dile getiren Scholz, "Bu, enerji dönüşümü açısından bir dönüm noktasıdır ve jeoloji enstitülerimiz bu konularda daha da yakın bir şekilde çalışacaktır. Bu ziyaret sırasında ilgili anlaşmaları da yaptık." dedi.

Şili Devlet Başkanı Boric ise İsrail'i uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırdı.

İsrail'in uluslararası hukuka saygı durması gerektiğini kaydeden Boric, bölgede kendi güvenliklerini sağlama ve onurlu bir şekilde yaşama hakkına sahip iki eşit ve bağımsız devlet olması gerektiğini vurguladı.

Boric, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek "Bu durdurulmalı. Esirler serbest bırakılmalı. Aynı zamanda Gazze'de bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Gazze'nin yeniden inşasının garanti altına alınabilmesi için ateşkes önerilerini destekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz, AP seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika

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