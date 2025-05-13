Almanya Başkonsolosu Grienberger Ataşehir'i Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'i makamında ziyaret etti.

Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Grienberger ve beraberindeki heyet, Başkan Adıgüzel'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Türkiye ve Almanya'daki siyasi gelişmeler, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, göçmenlerin demografik yapıya etkileri, Ataşehir ve Almanya'nın Monheim am Rein kentlerinin aralarındaki kardeş şehircilik bağı gibi konular ele alındı.

Belediye binasındaki ziyaretin ardından Başkonsolos Grienberger ve Başkan Adıgüzel; Düştepe Oyun Müzesi, Monheim Tasarım Okulu ve İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ni gezdi.

Alman Başkonsolos Grienberger, dünyanın çeşitli ülkelerinden çocuk oyunlarının yer aldığı Düştepe Oyun Müzesi'ni ve Monheim Tasarım Okulu'nda ortaklaşa geliştirilen projelerle ilgili çalışmaları inceledi.

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde devam eden Kadın Emeği Sergisi'ni ve Köy Enstitüleri Sergisi'ni de gezen Grienberger ve Adıgüzel, sergi sahibi Karabey Aydoğan'dan Köy Enstitüleri Sergisi'ne ilişkin bilgi aldı.

Grienberger'i Ataşehir'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Adıgüzel, ziyarete ilişkin, "Bu ziyaret kapsamında çocuklara ilham veren Düştepe Oyun Müzemizi, kültürlerarası iş birliğimizin simgesi Zübeyde Hanım Monnheim Tasarım Okulu'nu ve İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde devam eden 'Anadolu Aydınlanması Köy Enstitüleri Sergisi'ni gezdik. Eğitimden, kültüre ortak değerlerimizi güçlendiren bu ziyaret için Sayın Grienberger'e teşekkür ederim" dedi.