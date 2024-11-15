Almanya Başkonsolosu Seferihisar\'ı Ziyaret Etti

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası Başkan Yetişkin, Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut ve İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Teos Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Ziyaret boyunca Başkan Yetişkin ve Başkonsolos Ralf Schröer, kentler arasında gerçekleştirilmesi planlanan Almanya ve Türkiye
arasında Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Sempozyumu, Cittaslow Seferihisar'ın Almanya'da tanıtımı ve karşılıklı etkileşimin arttırılması, kültürel etkinlikler gibi konularda fikir alışverişinde bulundu. Uluslararası ilişkilerde gerçekleştirilmesi planlanan birçok projenin olduğunu söyleyen Başkonsolosu Ralf Schröer, Seferihisar ile kardeş olan Hamm
şehri arasında yakın ilişkilerin artacağını belirtti.
Program sonunda Belediye Başkanı İsmail Yetişkin İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
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