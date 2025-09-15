Almanya BfV'nin Yeni Başkanı Sinan Selen - Son Dakika
Almanya BfV'nin Yeni Başkanı Sinan Selen

15.09.2025 08:32
Türk kökenli Sinan Selen, Almanya Anayasa Koruma Teşkilatı'nın başkanlığına getirildi.

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasa Koruma Teşkilatının (BfV) başkanlığına Türk kökenli Sinan Selen'in getirileceği bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinin, aynı kurumda 6 yıldır başkan yardımcısı olarak görev yapan Selen'in başkanlığa getirilmesi konusunda anlaştığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in bugün Selen'in göreve atandığını kamuoyuna açıklayacağı kaydedildi.

Selen, Almanya doğumlu olmayan ilk Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı olacak.

1972'de İstanbul'da doğan Selen, 4 yaşında Almanya'ya geldi ve Köln'de büyüdü.

Eski Başkan Thomas Haldenwang, geçen yıl kasım ayında milletvekili olmak için istifa etmiş ancak seçilememişti.

O zamandan bu yana teşkilata Sinan Selen ile Silke Willems vekaleten başkanlık ediyordu.

Kaynak: AA

