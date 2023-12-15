Almanya Büyükelçisi İsrail polisinin AA foto muhabirine darbe tepkisi

Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u görevi sırasında darbetmesine tepki gösterdi.

Seibert, X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail polisinin, Haruf'u darbettiği görüntüleri alıntılayarak, "Bu, dehşet verici ve çok endişe verici bir polis davranışıdır." ifadesini kullandı.

Seibert, paylaşımında, "İsrail, vatandaşlarının güvenliğine ne şekilde hizmet edebilir?" sorusunu yönelterek, İsrail polisinin tutumunu eleştirdi.

AA foto muhabiri Haruf'un darbedilmesi

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u görevi sırasında şiddetli şekilde darbetmiş ve gazeteci Haruf hastaneye kaldırılmıştı.

İsrail polisleri, Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırmıştı.