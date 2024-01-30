Almanya\'nın Ankara Büyükelçisi TTSO\'yu ziyaret etti

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.
TTSO'dan yapılan açıklamada, Schulz'un TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, Schulz'un Türk iş adamlarının Almanya'ya gelişi ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini desteklediği kaydedildi.
Açıklamada Schulz'un şu ifadelerine yer verildi:
"2023'te verdiğimiz vize sayısı 200 binin üzerinde. Dünyada başka hiçbir ülkedeki Almanya temsilciliği bu kadar vize vermiyor. Reddedilen vize başvurusu sayısı ise birkaç bin ile sınırlı. Gerçekten vize talebi çok ve bununla baş etmek kolay olmuyor ama sorunun farkındayız ve düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle iş insanları ve öğrenciler için bekleme sürelerini azaltmayı amaçlıyoruz."
Açıklamada, Çelebi'nin iş dünyasının yaşadığı vize sorunlarının çözülmesini bekledikleri yönündeki ifadelerine değinildi.
Çelebi, özellikle fuarlara katılım sürecinde vize konusunda önemli sıkıntılar yaşandığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Turizm fuarına vize sorunu yaşandığı için gidemedik, organizasyonu iptal etmek zorunda kaldık. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak başta AB projeleri olmak üzere çok sayıda proje yürütüyoruz. Bu projeler kapsamında iş dünyası temsilcilerimizi sektörlerindeki yenilikleri incelemek üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki fuarlara götürüyoruz. Almanya'da da birçok sektörde önemli fuarlar düzenleniyor ancak vize sorunu nedeniyle Almanya'daki fuarlara katılımda geçen yıl büyük sıkıntılar yaşadık. Bazı fuar organizasyonlarını iptal etmek, bazılarına da çok eksik bir heyetle gitmek durumunda kaldık. Alman hükümetinden özellikle fuarlara katılım konusunda iş dünyasına yönelik vize başvurularında öncelik ve kolaylık sağlanmasını bekliyoruz. Çünkü bir yere gidemeyince iş yapmak da dolayısıyla mümkün olmuyor. Vize sorunu nedeniyle iş ilişkilerimiz iyi gelişmiyor. Bu nedenle Rusya, Gürcistan, Azerbaycan gibi pazarlarla daha yoğun ilişki içinde oluyoruz."
Alman turistleri Trabzon'a davet eden Çelebi, Schulz'a kahve fincan takımı hediye etti.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından peş peşe açıklama yapan siyasiler, karara tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ülkeleri ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait tüm nükleer silahları, tek nükleer cephane olarak gördüklerini ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak için planlar oluşturduklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Almanya'nın Ankara Büyükelçisi TTSO'yu ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?