Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Müslümanların Ramazanını Tebrik Etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, tüm Müslümanların ramazan ayını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Steinmeier'e ait sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ramazan mübarek olsun. Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tüm Müslümanlara mübarek bir oruç ayı ile huzur ve tefekkür dolu bir zaman diliyor." ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock X sosyal medya platformundan yayımladığı video mesajında, "Size ve ailelerinize her şeyden önce huzurlu mübarek bir ramazan diliyorum. Ramazanınız mübarek olsun." dedi.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarına atıfta bulunan Baerbock, "Bugünlerde özellikle bu yıl ramazanı endişesiz bir şekilde kutlayamayan herkesi düşünüyorum. Çünkü savaş var, çünkü açlık çekiyorlar, çünkü anne babaları, çocukları ya da kardeşleri artık hayatta değil." ifadelerini kullandı.
Alman Dışişleri Bakanı Gazze'de açılan yaraların çok derin olduğunu vurguladı.
Ramazanda dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların her akşam bir sofranın etrafında toplandığına işaret eden Baerbock, "Burada, Almanya'da bile. Bu zamanlar her zamankinden çok daha değerli. Umarım dünyanın dört bir yanındaki insanlar bu tefekkür ayında küçük adımlarla da olsa yeniden bir araya gelebilir. Birbirlerinin konuşmasına izin vererek, birbirlerini dinleyerek ve birbirlerinin bakış açılarını anlamaya çalışarak." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Nancy Faeser yaptığı yazılı açıklamada, Müslümanların mutlu ve mübarek bir ramazan geçirmesini diledi.
Faeser açıklamasında, "Pek çok inanan bu zamanı maneviyat, içsel düşünme ve barış arayışı ile ilişkilendirir. Özellikle de dünyanın dört bir yanındaki sayısız savaş ve kriz göz önüne alındığında, kendimi bu arzuya çok bağlı hissediyorum." ifadelerine yer verdi.
Almanya'da pek çok Müslüman cemaatin ramazan ayında kapılarını diğer inançlara mensup ve ayrıca dindar olmayan insanlara açarak onları birlikte iftar yapmaya davet ettiğini aktaran Faeser, "Bu karşılaşmalar diyalog kurmayı ve birbirimizden bir şeyler öğrenmeyi mümkün kılıyor. Yaşanılan inanç başkaları için görünür ve erişilebilir hale gelir. Bu da toplumsal bütünlüğümüzü güçlendirir." değerlendirmesinde bulundu.
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