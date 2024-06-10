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Almanya'da AP Seçimlerini CDU-CSU Açık Farkla Kazandı

Almanya\'da AP Seçimlerini CDU-CSU Açık Farkla Kazandı

Almanya'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini muhafazakar Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) açık farkla kazandı. CDU yüzde 23,8, CSU yüzde 6,4 oy alarak toplamda yüzde 30,2 oy oranına ulaştı. Aşırı sağcı AfD ise yüzde 15,9'la en fazla oy alan ikinci parti oldu. Yeşiller partisi büyük hezimet yaşadı. CDU-CSU'nun toplam oy oranı 30,2'yi buldu. AfD'nin yüksek oy alması ülkedeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

10.06.2024 01:03
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Almanya'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini muhafazakar Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) açık farkla kazandı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 23,8, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ise yüzde 6,4 oy alarak toplamda yüzde 30,2 oy oranına ulaştı.

AP seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise geçen döneme göre oyunu 4,9 puan artırdı ve yüzde 15,9'la en fazla oy alan ikinci parti oldu.

Alman ARD televizyonunun verdiği sandık çıkış anketine göre CDU yüzde 23,8, AfD yüzde 15,9, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 13,9, Yeşiller 11,9, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) yüzde 6,4, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) ise yüzde 6, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5,1 oy aldı.

İktidar kan kaybetti

Buna göre Almanya'da koalisyon hükümetinde bulunan Yeşiller partisi geçen seçime göre 8,6 puan kaybı ile büyük hezimet yaşadı.

İktidarın diğer ortağı SPD 1,9 puan oy kaybederken Hür Demokrat Parti (FDP) 0,3 puan oy kaybı yaşadı.

SPD, Yeşiller ve FDP birlikte oyların yalnızca yüzde 30,9'unu alabildi.

Buna karşı kardeş partiler olan Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU-CSU) toplam oy oranı 30,2'yi buldu.

Sandık çıkış anketlerine göre AP'ye CDU 24, CSU 6, AfD 16, SPD 14, Yeşiller 12, BSW 6, FDP 5, Sol Parti 3 ve diğer partiler 10 milletvekili göndermeye hak kazandı.

Aşırı sağcı AfD'nin bu kadar yüksek oy alması ülkedeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ülkede muhalefet partilerinden, Başbakan Olaf Scholz'un güven oylaması yapması gerektiği yönünde açıklamalar geldi.

AfD'nin sadece Thüringen eyaletinde yüzde 30,7 oy alarak birinci parti çıkması eylül ayında yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde iktidar şansını ilk kez yakalayabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: AA

Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

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