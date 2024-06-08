Almanya'da Aşırı Sağa ve Irkçılığa Karşı Gösteriler Düzenlendi - Son Dakika
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Almanya'da Aşırı Sağa ve Irkçılığa Karşı Gösteriler Düzenlendi

Almanya\'da Aşırı Sağa ve Irkçılığa Karşı Gösteriler Düzenlendi

Almanya'nın çeşitli kentlerinde aşırı sağa ve ırkçılığa karşı gösteriler düzenlendi. Başkent Berlin'de binlerce kişi, Zafer Anıtı'nın önünde toplanarak aşırı sağcıları protesto etti. Gösteride, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandığa gitme çağrısı yapıldı ve aşırı sağa karşı çıkmanın önemi vurgulandı. Münih, Dresden, Leipzig ve Köln'de de benzer gösteriler gerçekleştirildi.

08.06.2024 18:17
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Almanya'nın çeşitli kentlerinde aşırı sağa ve ırkçılığa karşı gösteriler düzenlendi.

Başkent Berlin'de binlerce kişi, aşırı sağcılar ve ırkçıları protesto etmek için Zafer Anıtı'nın (Siegessaeule) önündeki 17 Haziran Caddesi'nde toplandı.

Birçok sivil toplum örgütünün ve grubun bir araya geldiği bir inisiyatifin "Aşırı sağı durdurun, demokrasiyi savunun" sloganıyla düzenlediği gösteride, üzerinde "Ben AfD'ye (aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi) hayır diyorum", "Aşırı sağcı insanlar yerine insan hakları", "Aşırı sağa karşı", "Çeşitlilik" yazan dövizler taşındı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, yarın gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandığa gitme çağrısında bulunuldu, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kararlılıkla aşırı sağa karşı çıkmanın şimdi her zamankinden daha önemli olduğu vurgulandı.

Münih, Dresden, Leipzig ve Köln'de de aşırı sağa ve ırkçılığa karşı gösteriler yapıldı.

Kaynak: AA

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