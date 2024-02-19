Almanya'da uluslararası düzeyde aranan cip, Tunceli'de yakalandı - Son Dakika
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Almanya'da uluslararası düzeyde aranan cip, Tunceli'de yakalandı

Almanya\'da uluslararası düzeyde aranan cip, Tunceli\'de yakalandı

Almanya'da çalındığı belirtilen ve uluslararası düzeyde aranan cip, Tunceli'de bir binanın kapalı otoparkında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cipin kente getirildiği bilgisine ulaştı ve Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın otoparkında bulunan cipe el koydu. Cipin Almanya'da Interpol Europol Daire Başkanlığı tarafından uluslararası düzeyde arandığı belirtildi.

19.02.2024 10:47  Güncelleme: 10:48
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Tunceli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurtdışında çalıntı olarak aranan gümrük kaçağı aracı ele geçirdi. 2016 yılında Türkiye'ye giriş yaptığı ancak bugüne kadar çıkış yapmadığı tespit edilen gümrük kaçağı araç, ekiplerin yaptığı titiz çalışma sonucu Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde bir binanın kapalı otoparkında ele geçirildi.

Almanya'da çalınan cip Tunceli'de ele geçirildi

ULUSLARARASI DÜZEYDE ARANIYORDU

El konulan aracın şaşi numarasından yapılan sorgulamada Interpol Europol Daire Başkanlığı tarafından Almanya'dan çalıntı araç olarak uluslararası düzeyde arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tunceli, Almanya, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da uluslararası düzeyde aranan cip, Tunceli'de yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • salihb: Uluslar arası suç deyince İnterpol önce Türkiye'ye bakmalı bence 132 33 Yanıtla
  • Sabri Mercan: Her şey çok güzelde!! Tunceli’ye kadar o araç nasıl geldi. 123 10 Yanıtla
  • Fahri kılınç : Titiz araştırmalar neticesinde 8 yıl sonra bulmuşlar ya titiz aramasalardı kaç yılda bulunurdu acaba 87 8 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: sonuç olarak cipin kaç yıl hüküm görücegi yazmıyo hakim karşısına çıkartılacakmı :) 53 16 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Sanada bi bakilmali gelmisken 23 29
  • Mehmet Aydın: Ülke resmen battı aloooo Yazıklar olsun 16 13 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Sağlam araba xc60 25 1 Yanıtla
  • alos : su yolu bunun plakasını biliyordur. 3 1 Yanıtla
  • Selim Koyuncu: Deneme 1 2 3 0 2

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SON DAKİKA: Almanya'da uluslararası düzeyde aranan cip, Tunceli'de yakalandı - Son Dakika
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