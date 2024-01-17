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Almanya'da Camilere Tehdit İçeren Mektuplar Artıyor - Son Dakika
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Almanya'da Camilere Tehdit İçeren Mektuplar Artıyor

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak'tan bu yana Almanya'daki camilere yönelik çok sayıda hakaret ve tehdit içeren mektup ve elektronik posta gönderildiği belirtildi. Son olarak Dinslaken'deki DİTİB Selimiye Camisi'ne hakaret içeren bir mektup gönderildiği ifade edildi. Köln Merkez Camisi'ne ise yılbaşından bu yana ırkçı ve tehdit içeren 17 elektronik posta gönderildiği bilgisi paylaşıldı. Bu durumun polise intikal ettirildiği ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Almanya\'da Camilere Tehdit İçeren Mektuplar Artıyor
17.01.2024 - 21:05,  Güncelleme: 21:11
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Almanya'da camilere gönderilen tehdit içeren mektupların İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlayan saldırılarından bu yana arttığı bildirildi.

Köln'de genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki ayrımcılıkla mücadele kurumundan yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana Almanya'daki camilere yönelik çok sayıda hakaret ve tehdit içeren mektup ve elektronik posta gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, en son Dinslaken'deki DİTİB Selimiye Camisi'ne hakaret içeren ve ırkçı mektup gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan, yılbaşından bu yana Köln Merkez Camisi'ne ırkçı ve tehdit içeren 17 elektronik posta gönderildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Her gün Müslüman karşıtı içerikler almak cemaatleri derinden endişelendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu durumun polise intikal ettirildiği ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Almanya'da Camilere Tehdit İçeren Mektuplar Artıyor - Son Dakika
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