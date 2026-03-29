Almanya'da Cinsel İstismar Davasında Gizlilik Tartışması

Almanya'da Hür Demokrat Partili (FDP) eski milletvekili ve Alman-İsrail Derneği (DIG) Yönetim Kurulu Üyesi Hartmut Ebbing'in, çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan yargılanmasının basına yansımaması için mahkemeye mektup yazdığı, mahkemenin de bu talebi kabul ettiği ortaya çıktı.

Alman ulusal basınındaki haberlere göre, 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan yargılanan eski milletvekili Ebbing'in gizlilik talebinin mahkemece kabul edilmesi ülkede tartışma yarattı.

Die Zeit gazetesindeki haberde, olayın yalnızca bir ceza davası olarak değil Almanya'da "devlet politikası yargıyı etkiliyor mu?" sorusunu tetikleyen bir kriz olarak görüldüğü belirtildi.

Haberde, 11 Eylül 2021'de başlayan olaylarda, 8 çocuk annesi ilkokul öğretmeni olan Imke G'nin, Ebbing ile flört sitesi üzerinden tanıştığı, o dönem 65 yaşında olan Ebbing'in, kadının evine yaptığı ziyarette, çocuklarla vakit geçirdiği ardından 7 yaşındaki çocuğun duşa girdiği öne sürüldü.

Savcılığın iddiasına göre söz konusu cinsel istismarın bu sırada gerçekleştiği ve Ebbing'in, 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Annenin kısa süreliğine banyodan ayrıldığı, geri döndüğünde olayı görüp görmediğinin ise davanın en kritik konusu olduğu vurgulandı.

Dosyaya giren mesajlaşmada, konunun "aile içi fantezi" gibi hafif bir ifade taşıdığı ancak olayın açık şekilde "çocuğa yönelik cinsel istismar" olduğunun altı çizildi.

Dava, kamuoyuna açık bir yargılama yapılmadan kapatıldı

Tepki çeken gelişme ise davanın görüldüğü sırada Ebbing'in aynı zamanda Alman-İsrail Derneği (DIG) Yönetim Kurulu Üyesi olduğunun belirtilerek mahkemeye başvurulduğu ve bu kuruma zarar vermemek için davanın kamuoyundan gizlenmesinin talep edilmesi oldu.

Haberde, mahkemenin bu talebi kabul ederek, davayı kamuoyuna kapalı olarak gördüğü belirtildi.

Mahkeme sonucu ise Ebbing'e 10 ay hapis cezası verildi ancak ceza ertelendi. Böylece dava, kamuoyuna açık bir yargılama yapılmadan kapatılmış oldu.

Die Zeit gazetesinin haberinde, hukukçular ve muhalif siyasetçilerin, çocuk istismarı gibi ağır bir suç isnadı içeren dosyada, sanığın kurumsal ve siyasi konumuna dayanan bir gerekçeyle açık yargılamadan vazgeçilmesinin hukuk devleti ilkesini zedelediğini savunduğu kaydedildi.