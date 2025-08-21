Almanya'da Çocuk İstismarı Vakaları Artıyor - Son Dakika
Almanya'da Çocuk İstismarı Vakaları Artıyor

21.08.2025 12:54
2023'te Almanya'da 18 binden fazla çocuk ve genç cinsel istismara uğradı. Rapor endişe verici.

Almanya'da geçen yıl 18 binden fazla çocuk ve gencin cinsel istismara uğradığı kaydedildi.

Almanya'da açıklanan "Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Cinsel Suçlar 2024" raporunda, 2019 yılında 15 bin 936 olan istismar vakalarının 5 yıl içinde yüzde 18 artarak, 18 bin 85'e ulaştığı belirtildi.

Rapor Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch ile Çocuk ve Ergenlere Yönelik Cinsel İstismara Karşı Bağımsız Federal Komiseri (UBSKM) Kerstin Claus tarafından açıklandı.

İçişleri Bakanı Dobrindt açıklamasında, "Çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismar rakamları şok edici derecede yüksek ve kabul edilemez bir seviyede kalmaya devam ediyor. Bunu kabul edemeyiz. Her failin tutarlı bir şekilde yargılanması gerekiyor." dedi.

BKA Başkanı Münch ise "Çocuklara ve gençlere yönelik cinsel şiddet vakalarının sürekli olarak yüksek sayıda olması göz önüne alındığında, bu sorunla mücadele, Almanya'daki kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının önemli bir odak noktası olmaya devam ediyor. Bu alandaki personel kapasitemizi artırdık ve teknik yeteneklerimizi de geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Almanya, Sağlık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

