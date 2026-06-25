Almanya'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Kısıtlaması Önerildi - Son Dakika
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Almanya'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Kısıtlaması Önerildi

25.06.2026 14:19
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Uzman komisyon, 13 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya kısıtlaması önerdi, güvenlik önlemleri talep etti.

Almanya'da hükümetin "dijital dünyada çocuk ve gençlerin korunması" konusunda öneriler getirmesi için görevlendirdiği uzman komisyonu, 13 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya kısıtlanması getirilmesini tavsiye etti.

Komisyonun hazırladığı raporda, çocukların ve gençlerin dijital alanda korunması konusunda bir dizi öneri yer aldı.

Raporda, sosyal medya platformlarının, hizmetlerini kullanıcıların yaşlarına uygun şekilde tasarlamak, çocuk ve gençler için riskleri sistematik olarak azaltmakla yükümlü tutulmaları istendi.

Belirli yaş grupları için koruma tedbirlerinin yasal olarak belirlenmesi talep edilen raporda, gençlerin ve çocukların sosyal medya kullanımı konusunda iki seçenek sunuldu.

İlk seçenekte çocuklar için sosyal medya kısıtlamasının 13 yaş olarak belirlenmesi önerilen raporda, 13 yaşın altındaki çocuklar için uygun ve düşük risk taşıdığı kanıtlanmış hizmetlerin kullanılmasına izin veren yasal bir düzenleme getirilmesi gerektiği belirtildi.

Raporda, 13-18 yaşındaki gençler için kademeli koruma önlemlerinin uygulanması talep edildi.

İkinci seçeneğin de sunulduğu raporda, yaş sınırlaması yerine Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) hizmetlerin veya özelliklerin özel riskler barındırması durumunda belirli yaş gruplarına yönelik kısıtlanmaları zorunlu kılan bir düzenleme eklenmesi önerildi.

Raporda, öğrencilere derslerde ve teneffüslerde, 7. sınıfa kadar cep telefonlarının kişisel kullanımının yasaklanması, 8. sınıftan itibaren de okulların öğrencilerle birlikte "bağlayıcı kullanım planları" oluşturmalarının zorunlu hale getirilmesi önerildi.

Raporda, gençlerin ve çocukların dijital alanda korunması konusunda sosyal medya platformlarının, velilerin, okulların ve devletin daha fazla sorumluluk alması istendi.

Bakan Prien'e göre, 13 yaşın altındakilere sosyal medya kısıtlaması iyi bir yol

Almanya Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığının internet sitesinde rapora ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Almanya Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Karin Prien, komisyonun dijital çağda modern bir çocuk ve gençlik politikası için önemli öneriler sunduğunu belirtti.

Bakan Prien, raporun, dijitalleşmenin sunduğu imkanlardan daha iyi yararlanılması ve aynı zamanda gençlerin korunması gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Prien, sosyal medya kullanımı konusunda etkili bir yaş doğrulama sistemiyle 13 yaş kısıtlaması getirilmesinin iyi bir yol olduğunu ifade etti.

Bu konuda Avrupa genelinde bir çözüm bulunması için çaba göstereceğini kaydeden Prien, "Avrupa düzeyinde yeterli ve zamanında ilerleme kaydedilememesi durumunda, paralel olarak gerekli ulusal düzenlemeleri hazırlayacağım." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Kısıtlaması Önerildi - Son Dakika

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