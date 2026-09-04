Almanya'da elektrik şebekesine sabotaj zanlısı kaçarken evinde patlayıcı madde bulundu - Son Dakika
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Almanya'da elektrik şebekesine sabotaj zanlısı kaçarken evinde patlayıcı madde bulundu

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Kuzey Ren-Vestfalya'da elektrik şebekesine sabotaj düzenlediğinden şüphelenilen 48 yaşındaki kişi, polis operasyonu sırasında yaya olarak kaçtı. Zanlının evinde yapılan aramada patlayıcı yapımında kullanılan potasyum nitrat ve perklorat ele geçirildi; yakalama çalışmaları sürüyor.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde, elektrik şebekesine yönelik çok sayıda sabotaj gerçekleştirdiğinden şüphelenilen 48 yaşındaki kişinin aracına yönelik Özel Harekat Timi (SEK) tarafından operasyon düzenlendi.

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, şüphelinin aracının Düren yakınlarındaki ormanda park halinde bulunduğunu belirtti.

Enerji hatlarına sabotaj düzenlediğinden şüphelenilen kişinin aracında Özel Harekat Timi tarafından arama yapıldığını aktaran Reul, operasyon sırasında araçta bulunmayan şüphelinin yaya olarak kaçtığını ve yakalama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Reul, şüphelinin Gevelsberg kentindeki evinde yapılan aramalarda da patlayıcı yapımında kullanılan potasyum nitrat ve potasyum perklorat ele geçirildiğini kaydetti.

Enerji şebekelerine yönelik sabotaj zinciri

Almanya genelinde hafta başından bu yana elektrik arzını hedef alan en az iki sabotaj girişimi endişeye yol açtı. Köln ile Düsseldorf arasındaki Dormagen'de bir trafo merkezinde füze fırlatma mekanizması olabileceğinden şüphelenilen bir nesne bulundu.

Aranan şüphelinin yazdığı belirlenen iki mektupta, daha önce Brandenburg ve Kuzey Ren-Vestfalya'daki elektrik şebekelerine düzenlenen saldırılar üstlenilirken, Aachen yakınlarındaki Weisweiler güç santrali ve Eschweiler'deki trafo merkezi yeni hedef olarak gösterildi.

Brandenburg eyaletindeki Turnow-Preilack trafo merkezi ve Bergheim'daki başka bir istasyonda da fırlatma rampaları ile 20'den fazla piroteknik havai fişek ele geçirildi. Polisin bölgedeki geniş çaplı aramaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da elektrik şebekesine sabotaj zanlısı kaçarken evinde patlayıcı madde bulundu - Son Dakika

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