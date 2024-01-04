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Almanya'da Enflasyon Yüzde 5,9'a Düştü - Son Dakika
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Almanya'da Enflasyon Yüzde 5,9'a Düştü

Almanya'da yıllık enflasyon geçen seneye göre bir puan düşerek yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçti. Aralık ayı enflasyonunda ise, beş aylık düşüşün ardından yeniden yükselme görüldü. Almanya'da 2023 yılı enflasyonu yüzde 5,9 olarak açıklandı ve bu, 1990 yılından bu yana en yüksek ikinci seviye oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 3,7 olarak belirlendi. Bu artışın nedeni, devletin enerji maliyeti desteğini bu yıl uygulamaması olarak gösteriliyor.

Almanya\'da Enflasyon Yüzde 5,9\'a Düştü
04.01.2024 - 18:29,
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Almanya'da yıllık enflasyon geçen seneye göre bir puan düşerek yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçti. Aralık ayı enflasyonunda ise, beş aylık düşüşün ardından yeniden yükselme görüldü.Federal İstatistik Dairesi, Almanya'da 2023 yılı enflasyonunun yüzde 5,9 olduğunu duyurdu. Böylece enflasyon iki Almanya'nın birleştiği 1990 yılından bu yana en yüksek ikinci seviyeyi gördü. 2022 yıllık enflasyonu yüzde 6,9 olarak kayıtlara geçmiş ve bu rakam son 32 senenin en yüksek enflasyon değeri olmuştu. Almanya'da beş aydır art arda düşüş gösteren enflasyonda ise, Aralık ayında yeniden artış kaydedildi. Daire, Aralık 2023'te enflasyonun yüzde 3,7 olarak saptandığını aktardı. Enflasyon, geçen Kasım ayında yüzde 3,2'ye düşerek son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Yıl sonundaki bu artışın nedeninin Almanya'da 2022'nin Aralık ayında devletin vatandaşlara verdiği enerji maliyeti desteğinin bu yıl uygulanmamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra yaşanan enerji krizine bağlı olarak artan enerji fiyatlarına karşı haneleri rahatlatmak için devlet bir defaya mahsus olarak geçen yıl, doğal gaz ve enerji giderlerinin bir bölümünü üstlenmişti.

Reuters/ SÖ,ET

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Kaynak: Deutsche Welle
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Almanya, Aralık, Rusya, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da Enflasyon Yüzde 5,9'a Düştü - Son Dakika
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