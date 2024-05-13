Almanya'da eski Meclis Başkanı Schaeuble'nin mezarı kazıldı - Son Dakika
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Almanya'da eski Meclis Başkanı Schaeuble'nin mezarı kazıldı

Almanya\'da eski Meclis Başkanı Schaeuble\'nin mezarı kazıldı

Almanya'da geçen yıl yaşamını yitiren eski CDU Milletvekili ve Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble'nin Offenburg kentindeki mezarının kimliği belirsiz kişiler tarafından kazıldığı tespit edildi. Polis, yeni kazılmış çukurun Schaeuble'nin mezarında olduğunu belirtti. Soruşturmayı devlet güvenlik servisi devraldı ve olayla ilgili bilgisi olanlar polise başvurması istendi.

13.05.2024 16:15
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Almanya'da geçen yıl yaşamını yitiren eski Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili ve Almanya Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble'nin Offenburg kentindeki mezarının kimliği belirsiz kişiler tarafından kazıldığı tespit edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Belediye çalışanlarının sabah saatlerinde Waldbach mezarlığında yeni kazılmış 1 metre 20 santimetre derinliğinde çukur tespit ettiği belirtildi.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından kazılan çukurun, 27 Aralık 2023'te 81 yaşındayken hayatını kaybeden eski Meclis Başkanı Schaeuble'nin mezarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, çukuru kazan kişi ya da kişilerin Schaeuble'nin tabutuna ulaşamadığı ifade edildi.

Soruşturmayı polisten devlet güvenlik servisinin devraldığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili bilgisi bulunanlardan polise başvurması istendi.

Kaynak: AA

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