Almanya'da Filistin Kongresi konuşmacılarına engel

Almanya'da polisin sonlandırdığı Filistin Kongresi konuşmacılarından Güney Afrikalı siyasetçi Andrew Feinstein, Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı İngiliz Rektörünün kongreye katılmak için gittiği Almanya'ya girişinin engellenmesine tepki göstererek, İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliğinin, İngiliz vatandaşını korumak için yanında olması gerektiğini söyledi.
Güney Afrika'nın ilk serbest seçiminde (1994) meclise giren milletvekillerinden Yahudi asıllı Feinstein, Batı ülkelerinin Gazze konusundaki tutumu, Almanya'nın Filistin Kongresi'ni engellemesi ve iptal etmesini AA muhabirine değerlendirdi.
Feinstein, Almanya'nın, geçmişte hem İkinci Dünya Savaşı'nda (Holokost) hem de 20. yüzyılın başında bugünkü Namibya'da soykırım gerçekleştiren ülke olduğunu hatırlattı.
Almanya'nın şimdi de İsrail'in Gazze saldırılarının devam ettiği günlerde bölgede yaşadıklarını anlatmak isteyen Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı İngiliz Rektörü cerrah Gassan Ebu Sitte'nin konuşma yapmasını engellediğine dikkati çeken Feinstein, şöyle devam etti:
"Bu faşist bir davranıştır. İki kere katliam yapmış, dünyanın gördüğü en faşist devlet olan Nazi rejiminin ülkesi, Filistin destekçilerine karşı böyle faşistçe yaklaşıyor. Holokost'u gerçekleştirdikleri için, İsrail'in yaptığı her şeyi eleştirmeden savunmak zorunda gibi görünüyorlar. İsrail hükümetinin bazı üyelerinin kendilerini gururlu bir şekilde faşist olarak tanımladığını unutmayın. O zaman Almanya ne yapıyor?"
Feinstein, Alman yönetimini, faşizme karşı çıkanlara faşist gibi davranmakla suçlayarak, "Ben bir Yahudi ve beyazım. Doktorla (Ebu Sitte) aynı uçakta olsaydım beni de mi gözaltına alacaklardı yoksa sadece onu mu?" diye sordu.
Filistin Kongresi'nin Gazze'de yaşananları anlatmak ve küresel dayanışmanın önemine vurgu yapmak gibi önemli amaçları olduğuna işaret eden Feinstein, polisin kongrede canlı yayın yapılmasını engellemesi ve binanın elektriğini kesmesine tepki gösterdi.
"Bir İngiliz vatandaşına verilecek diplomatik destek neredeydi"
Feinstein, İsrail'e tepki gösteren bir Yahudi göstericinin kongre binası dışında gözaltına alındığını da hatırlatarak, "Bunu yaparak tüm Yahudilerin İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı desteklediği ön kabulünü gösteriyorlar. Dünyanın her yerindeki yüz binlerce Yahudi, İsrail devletinin yaptıklarından iğreniyor ve şok oluyor. İsrail devleti tüm Yahudileri temsil etmiyor. Onların yaptıklarını da tüm Yahudiler desteklemiyor." ifadelerini kullandı.
Yahudilerin İsrail'in her yaptığını desteklediği düşüncesinin antisemitik ve ırkçı bir yaklaşım olduğunu kaydeden Feinstein, Ebu Sitte'nin Almanya'ya sokulmaması ve sınır dışı edilmesiyle ilgili İngiliz Dışişlerine de tepki gösterdi.
"İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliğinin, bir İngiliz vatandaşını korumak, Almanya'ya girişinin engellenip sınır dışı edilmesini önlemek için orada olması gerekirdi." diyen Feinstein, "Bir İngiliz vatandaşına verilecek diplomatik destek neredeydi?" diye sordu.
Feinstein, Ebu Sitte'nin Filistin asıllı İngiliz vatandaşı olması nedeniyle İngiliz devletinden destek görmemesi ihtimalini "ırkçılık" olarak nitelendirerek, şunlar söyledi:
"Ben olsaydım bana ne olacaktı? Ben İngiliz vatandaşı değil Güney Afrika vatandaşıyım. Beni Londra'da yaşamama rağmen Güney Afrika'ya mı sınır dışı edeceklerdi? Bu durum tamamen çılgınlık. Aynı zamanda Almanya, ABD ve İngiltere gibi sözde Batılı ülkelerin İsrail'i korumak için kendi demokrasilerini ve vatandaşlarının demokratik haklarını ne kadar aşındırabileceğinin de bir göstergesi."
Feinstein, İsrail'e silah satan ülkelerin de Gazze'de işlenen suçların ortağı olduğunu belirterek, bu ülkelerin Gazze'deki soykırımdan çıkar elde ettiğini savundu.
Holokost'tan kurtulan bir Yahudi çiftin oğlu olduğunu hatırlatan Feinstein, "Batı'nın yaptığı rezalettir. Irkçılık kokuyor. Emperyalizm kokuyor ve durdurulmalıdır." diye konuştu.
Ne olmuştu?
Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 Nisan'da gecikmeli başlayan Filistin Kongresi polis tarafından önce engellenmiş sonra sonlandırılmıştı.
Polisin salona 250 kişinin girmesine izin verdiği Filistin Kongresi'ne araştırmacı Salman Ebu Sitta canlı bağlantıyla katılırken polis müdahale ederek önce canlı yayını kapatmış, ardından salonun elektriğini kesmişti.
Katılımcıların tepki gösterdiği olayın ardından polis, Filistin Kongresi'nin sonlandırıldığı anonsunu yaparak, salonun terk edilmesini istemişti.
Kongrenin, 12, 13 ve 14 Nisan'da düzenlenmesi öngörülüyordu.
Ayrıca, İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün boyunca görev yapan Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü cerrah Gassan Ebu Sitte, Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edilmiş ancak ülkeye girişi engellenmişti.
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