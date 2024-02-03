Almanya'da Filistin yanlısı göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.
Aralarında çok sayıda Alman'ın da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi, başkent Berlin'deki Potsdamer Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi için toplandı.
Göstericiler, "İsrail terör devletidir", "Çocuk katli cinayettir", "Filistin'e özgürlük", "Gazze'deki soykırımı durdurun" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları attı.
Çocuklardan oluşan bir grup, Gazze'de ölen çocukların durumuna dikkati çekmek için kısa bir gösteri sundu.
Bazı çocuklar, gökyüzüne beyaz güvercin bırakarak Gazze'deki yaşıtlarına barış ve huzur diledi.
Daha sonra Schlossplatz Meydanı'na yürüyen göstericiler, Filistin bayraklarıyla "Masum insanları öldürmeyi durdurun", "Başbakan Scholz, Dışişleri Bakanı Baerbock ne zaman kana doyacaksınız?", "Alman politikacılar Filistin'e sessiz, sağır ve kör", "Gazze'de işgale son verin" ve "Çocukların toplu mezarları üzerine kutsal topraklar inşa edemezsiniz" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.
Gösteriye katılan David Kusel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin "Gazze'de devam eden soykırımının" kendisini dehşete düşürdüğünü söyledi.
Gazze'nin bombalanmasını ve çocukların öldürülmesini "korkunç" olarak niteleyen Kusel, "Geceleri enkazda yatan ve yavaş yavaş ölen insanları hayal ederek zorlukla uyuyabiliyorum. İstatistiklerde hala görünmeyen sayısız ölü var." dedi.
Gazze'de hayatın harap olduğunu vurgulayan Kusel, "Bu korkunç bir şey. Ben şahsen bunu sanki Batı medeniyetinin sonuymuş gibi görüyorum. Batılı devletlerin, ilk olarak ABD'nin, ama özellikle de Almanya'nın yaptıkları inanılmaz. Olmasına izin verdikleri şey karşısında nutkum tutuldu." diye konuştu.
Gazze'de derhal ateşkesin sağlanmasını istediğini dile getiren Kusel, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerin ulaştırılması, ardından da Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözümün sağlanması gerektiğini belirtti.
Kusel, İsrail'in yasa dışı yerleşimci politikasının iki devletli çözüme izin vermediğini vurguladı.
"İsrail açısından tek çözümün Filistinlilerin yok edilmesi olduğunu" ifade eden Kusel, "Bu inanılmaz bir vahşettir. Kimse bunu söylemeye cesaret edemiyor ama bu korkunç bir şey." değerlendirmesini yaptı.
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