Almanya'da göçmen ve Müslüman kuruluşları AfD'nin zaferi sonrası hakların korunmasını istedi

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eyalet seçimlerinde en güçlü parti çıkmasının ardından göçmen ve Müslüman toplumunu temsil eden kuruluşlar, demokratik ve anayasal hakların korunması çağrısında bulundu.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Ali Mete, yaptığı açıklamada, seçim sonucunun demokratik yollarla ortaya çıktığını belirterek, buna saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Mete, "Demokrasi çoğunluklarla sınırlı değildir. Demokrasi, özellikle azınlıklar siyasi baskı altında kaldığında işlevini yerine getirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim sonucunun ne hafife alınması ne de abartılması gerektiğini belirten Mete, milyonlarca seçmenin topluca aşağılanmasının siyasi tartışmadan kaçmak anlamına geleceğini ancak aşırı sağcı tutumların ve azınlıklara yönelik saldırıların da önemsiz gösterilmemesi gerektiğini kaydetti.

AfD'nin açıkça İslam karşıtı bir gündemle siyaset yaptığına işaret eden Mete, partinin elde ettiği yüksek oy oranının bir "dönüm noktası" olduğunu kaydetti.

Mete, insan onuru, eşitlik ve din özgürlüğünün seçimlerde oylanamayacağını vurgulayarak, "Müslümanların inanç özgürlüğü ne bir taviz ne de siyasi bir lütuftur. İnanç özgürlüğü temel bir haktır." ifadesini kullandı.

Demokratik siyasi güçlere sorumluluk düştüğünü belirten Mete, insan onuru, kanun önünde eşitlik ve inanç özgürlüğünün siyasi pazarlık konusu yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

TGD'den "somut koruma" çağrısı

Almanya Türk Toplumu (TGD) da AfD'nin seçim başarısının ardından, aşırı sağcı şiddetin hedefi haline gelen grupların korunması için somut önlemler alınmasını istedi.

TGD Eş Başkanı Mehtap Çağlar, seçim sonuçlarının ardından göçmen kökenli kişiler, Müslümanlar, Yahudiler ve aşırı sağ tarafından hedef gösterilen diğer gruplar açısından endişe verici bir tablo ortaya çıktığını belirtti.

Çağlar, seçim sonuçlarının yalnızca siyasi bir oy oranı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, insanların sokakta, okullarda ve günlük yaşamlarında kendilerini güvende hissedip hissetmediklerinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

BKMO'dan AfD ile işbirliği yapılmaması çağrısı

Göçmen Örgütleri Federal Konferansı'ndan (BKMO) yapılan açıklamada da AfD'nin Saksonya-Anhalt'ta elde ettiği seçim başarısı "demokrasi için stres testi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BKMO Eş Genel Başkanı Ehsan Djafari, demokratik partilere AfD ile doğrudan veya dolaylı herhangi bir işbirliğine gitmeme çağrısında bulundu.

Djafari, "Göç geçmişi olan insanlar için bu, güvenlikleri, hakları ve aidiyetleriyle ilgili bir meseledir." ifadesini kullandı.

Açıklamada, demokratik partilerden AfD ile koalisyon kurulmaması, AfD'nin oylarına dayalı çoğunlukların kasıtlı olarak oluşturulmaması ve göçmen karşıtı politikaların benimsenmemesi istendi.