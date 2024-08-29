Almanya, bıçaklı saldırı sonrası iltica taleplerine yeni güvenlik önlemleri alıyor

Güncel

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin, 23 Ağustos'ta Solingen kentindeki bıçaklı saldırının ardından iltica talebinde bulunanlara ilişkin yeni güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Adalet Bakanı Marco Buschmann, başkent Berlin'de düzenledikleri basın toplantısında hükümetin aldığı yeni önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Faeser, Solingen'deki saldırının kendilerini derinden sarstığını belirterek Alman hükümetinin buna sert tedbirlerle tepki vereceğini açıkladığını anımsattı.

Alman hükümetinin geniş kapsamlı önlemler almasından memnuniyet duyduğunu aktaran Faeser, bunun dışında olası başka önlemlerin alınmasını ele almak için gelecek hafta eyalet ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin temsilcileriyle bir araya geleceğini söyledi.

Adalat Bakanı Buschmann da saldırıdan sonra durumu analiz ettiklerini, alınan önlemlerin ülkedeki güvenlik durumunu iyileştirmek için faydalı olduğunu ifade etti.

Silah yasası sıkılaştırılıyor, güvenlik birimlerinin yetkileri genişletiliyor

Hükümetin planladığı önlemler arasında silah yasasının sıkılaştırması da öngörülüyor.

Buna göre şenliklerde, spor etkinliklerinde, fuarlarda, pazarlarda ve benzeri kamuya açık etkinliklerde bıçak taşıma yasağı getirilecek.

Silah Yasası kapsamında sustalı bıçakların kullanılması yasaklanacak.

Eyaletlere, tren istasyonlarında bıçak taşınmasını yasaklama imkanı verilecek. Tren ve otobüs gibi şehirlerarası yolculuklarda bıçak taşıma yasağı getirilecek.

Yasalarda değişiklik yapılarak polise, bıçak taşıma yasağı getirilen bölgelerde arama yapma yetkisi genişletilecek.

Güvenlik birimlerine, şüphelilerin ve aranan kişilerin kimliklerinin belirlemesini kolaylaştırmak amacıyla gerekli düzenlemelere riayet edilmesi halinde, internette yüz taraması yapmak için yapay zeka kullanma imkanı verilecek.

Ülkenin iç istihbarat servisi olan Anayasayı Koruma Dairesinin mali soruşturmalara ilişkin yetkileri genişletilecek.

Alman hükümeti çevrim içi platformlardaki suç içeriklerine karşı tutarlı mücadele sağlanması amacıyla Avrupa düzeyinde Dijital Hizmetler Yasası'nın sıkılaştırılmasını isteyecek.

Federal Göç ve Mülteci Dairesine (BAMF), özellikle iltica talebinde bulunanların kimliklerini tespit etmek için internet verileriyle biyometrik karşılaştırma yapma yetkisi verilecek.

Sosyal yardımlar kesilebilecek

Almanya'da yaşayan, ancak Dublin Anlaşması'na göre başka bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin sorumlu olduğu ve burada sosyal yardım alma hakkına sahip sığınmacılara Almanya'da bu yardım kesilecek.

Ağır suçlar işleyenler ile tehlikeli kişilerin Afganistan ve Suriye'ye geri gönderilmelerine imkan sağlamak için çalışmalar sürdürülecek.

Almanya'da iltica başvuruları kabul edilen sığınmacılar, yakının cenaze töreni gibi yükümlükleri dışında ülkelerine seyahat etmeleri halinde koruma statüsünü kaybedecek. Ukraynalı mülteciler bu uygulamadan etkilenmeyecek.

İnsan kaçakçılığı, antisemitizm, ırkçı, yabancı düşmanı, cinsiyet ile ilgili ve diğer insanlık dışı saiklerle işlenen suçlar Almanya'da koruma hakkının verilememesine yol açabilecek.

Alman hükümeti bu kararları bu yıl içinde parlamentonun gündemine taşımayı planlıyor.

Bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti

Solingen kentinde, şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos'ta gerçekleştirilen "Çeşitlilik Festivali'nde" düzenlenen bıçaklı saldırıda 67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadın hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.

Rasgele insanlara bıçaklayan saldırgan ise olay yerinden kaçmış, ülkenin emniyet birimleri saldırganı yoğun şekilde aramıştı.

Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Suriye vatandaşı Issa Al H'nin çıkarıldığı mahkemece olayın şüphelisi olarak tutuklandığı açıklanmıştı.

Açıklamada, zanlının "ülke dışında bir terör örgütüne üye olmanın" yanı sıra 3 kişiyi öldürmek ve 8 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandığı ifade edilmişti.

Saldırının ardından ülkede güvenlik ve iltica alanında önemlerin artırılması talep edilmişti.