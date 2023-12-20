Almanya\'da Halkın Yüzde 57\'si İsrail\'in Kendi Çıkarlarını Umursamadığını Düşünüyor

Almanya'da yapılan bir araştırmada, halkın yüzde 57'sinin, İsrail'in başka halkları umursamadan sadece kendi çıkarlarının peşinden koştuğuna inandığı ortaya çıktı.

Forsa araştırma şirketinin Welt gazetesi için yaptığı anket sonucuna göre, Almanya'nın İsrail'e karşı özel yükümlülüğü olduğu yönündeki tutumda azalma tespit edildi.

Ankete katılanların yüzde 57'si, İsrail'in başka halkları umursamadan kendi çıkarlarının peşinden koştuğuna inanırken, bu oran ekim ayına göre artış gösterdi.

Katılımcılardan "İsrail bana yabancı" diyenlerin oranı yüzde 59 olurken, bu oran 30-44 yaş aralığındakilerde yüzde 70'e kadar çıktı.

Katılımcıların yüzde 9'u, yani yaklaşık her 10 Almandan biri, İsrail'in " Orta Doğu'da var olma hakkının olmadığı" görüşünde.