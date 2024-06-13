Almanya'da İsrail'i protesto eden akademisyenlere finansal desteğin kesilmesi tartışması - Son Dakika
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Almanya'da İsrail'i protesto eden akademisyenlere finansal desteğin kesilmesi tartışması

Almanya'da İsrail'i protesto eden öğrencilere destek veren akademisyenlere yönelik finansal desteğin kesilmesi konusunda Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme, baskıların artmasına neden oluyor. Bakanlık, finansal desteğin geri çekilmesinin tartışmaya açık olmadığını iddia etse de, Alman NDR televizyonunun yayımladığı e-postalar bunun aksini kanıtlıyor. Bakanlık, akademisyenlere yönelik inceleme konusunda net bir açıklama yapamamasıyla eleştiriliyor.

13.06.2024 13:03
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Almanya'da İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan akademisyenlere ödenen finansal desteğin kesilmesi konusunda inceleme başlatan Eğitim ve Araştırma Bakanlığının bu tutumuna yönelik baskılar artıyor.

Eğitim ve Araştırma Bakanlığı finansal desteğin geri çekilmesinin "tartışmaya açık olmadığını" iddia etmesine rağmen, Alman NDR televizyonunun yayımladığı e-postalar bunun tersini kanıtlıyor.

Eğitim Bakanlığının akademisyenlere yönelik inceleme konusuna net şekilde izahat getirememesi kamuoyunu tatmin etmezken, bu durum Bakanlığa yönelik baskıların artmasına neden oluyor.

Dün düzenlenen basın toplantısında "O halde iç yazışmalar sahte miydi?" sorusuna Bakanlık Sözcüsü'nün cevap verememesi, Bakanlığın bu konuda düştüğü zor durumu gözler önüne seriyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ederken polis şiddetine maruz kalan öğrencilere açık mektupla destek veren akademisyenlere mali desteğin kesilmesine yönelik incelemeye, Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU), Yeşiller ve Sol partilerinden tepkiler gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da İsrail'i protesto eden akademisyenlere finansal desteğin kesilmesi tartışması - Son Dakika

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