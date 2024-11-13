Almanya'da Mizah İçin Polis Baskını

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Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Bamberg kentinde, Yeşiller Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'i alaya alan bir X sosyal medya mesajını paylaştığı gerekçesiyle 64 yaşındaki bir kişinin evinde "halkı kışkırtma" şüphesiyle polis tarafından arama yapıldığı bildirildi.

Nius portalında yer alan haberlerde X sosyal medya hesabında 900 takipçisi olan 64 yaşındaki kişinin evinde sabaha karşı 6.15'te arama yapıldığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haberi kaleme alan gazeteci Janina Lionello, "Polisler Stefan Niehoff'u, karısını ve Down sendromlu kızlarını evi aramak için yataktan kaldırdıklarında saat sabah 6.15 idi. Niehoff'un suçu: Bakanın 'embesil' olarak adlandırıldığı bir Habeck mizahi içeriği yeniden paylaşmaktı. Savcı onu isyana teşvikle suçluyor." ifadelerini kullandı.