Almanya'da Nasyonal Sosyalizm Mağdurları Anıldı - Son Dakika
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Almanya'da Nasyonal Sosyalizm Mağdurları Anıldı

Federal Mecliste düzenlenen törende, Nazi döneminde öldürülenler anıldı. Steinmeier uyarılarda bulundu.

29.01.2025 18:46
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Almanya Federal Meclisinde (Bundestag) düzenlenen törende nasyonal sosyalizm döneminde öldürülenler anıldı.

Başkent Berlin'deki Meclis'te düzenlenen anma törenine Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Stephan Harbarth ve Federal Eyalet Temsilciler Meclisi Dönem Başkanı Anke Rehlinger ve 7 yaşında Yahudi soykırımından kurtarılan Roman Schwarzman da katıldı.

Törende, nasyonal sosyalizm döneminde öldürülenler anıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier burada yaptığı konuşmada, Almanya'nın Nazi suçlarına ilişkin devam eden sorumluluğu nedeniyle demokrasiye yönelik tehditlere karşı uyarıda bulundu.

Steinmeier, karanlık bir döneme geri dönülmemesini isteyerek, "Demokrasi düşmanlarını ciddiye alın. Bir karar döneminde yaşıyoruz. Elde ettiklerimizi muhafaza etmek ve demokrasimizi korumak bizim elimizde. Daha iyisini yapalım." diye konuştu.

Alman Cumhurbaşkanı, demokrasiyle alay edenlerin, onu küçümseyenlerin ve ona saldıranların aynı zamanda nefret, şiddet ve insan düşmanlığının da önünü açtıklarını savundu.

Steinmeier ayrıca, "Soykırımı önemsizleştirir ya da unutursak, demokrasimizin üzerinde yükseldiği temelleri de sarsmış oluruz." dedi.

Soykırımdan kurtulan 88 yaşındaki Roman Schwarzman da Ukrayna'nın Berşad kasabasındaki gettoda çocukken yaşadığı dehşeti anlattı.

Schwarzman, "Benim hikayem, artık kendi hikayelerini anlatamayan milyonlarca insanın hikayesidir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Nasyonal Sosyalizm Mağdurları Anıldı - Son Dakika

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