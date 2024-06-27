Almanya'da net göç sayısı yüzde 55 azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da net göç sayısı yüzde 55 azaldı

Almanya\'da net göç sayısı yüzde 55 azaldı

Almanya'da 2022'de 1 milyon 462 bin olarak açıklanan net göç sayısı, 2023'te yüzde 55 azalarak 663 bine düştü. Ukrayna'dan gelen göçün azalması bu düşüşte büyük etkili oldu. Diğer Avrupa ülkelerinden Almanya'ya net göç ise azalarak 330 bine geriledi. Suriye'den gelen göç ise artış gösterdi.

27.06.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da 2022'de 1 milyon 462 bin olarak açıklanan net göç sayısı, 2023'te yüzde 55 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, geçen yıl 1 milyon 933 bin kişinin göç ettiği ülkeyi terk edenlerin sayısı 1 milyon 270 bin olarak kayıtlara geçti.

Böylece, 2022 için 1 milyon 462 bin olarak açıklanan net göç sayısı, geçen yıl 663 bine indi.

2022'de Ukrayna'dan gelen çok sayıda savaş mültecisi nedeniyle yıllık net göç sayısı, kayıtların tutulmaya başlandığı 1950'den beri en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Destatis'in açıklamasında, daha uzun vadeli bir karşılaştırma yapıldığında, önemli düşüşe rağmen net göçün yüksek bir seviyede olmaya devam ettiği belirtildi. Geçen yılın seviyesi sadece 2022, 2015 ve 1992 yıllarında aşılmıştı.

Açıklamada, "Dış göçün 2023'te 2022'ye kıyasla daha düşük olması büyük ölçüde Ukrayna'dan gelen göçün azalmasından kaynaklandı. Bir önceki yıla kıyasla Ukrayna'dan Almanya'ya yüzde 75 daha az kişi göç etti." ifadeleri yer aldı.

Diğer Avrupa ülkelerinden Almanya'ya net göç geçen yıl 72 azalarak 330 bine geriledi.

Romanya'dan yüzde 7 ve Bulgaristan'dan göçte yüzde 14'lük düşüş görüldü.

Destatis verilerine göre, Suriye'den Almanya'ya net göç geçen yıl yüzde 49 artarak 102 bin olurken, Afganistan'dan yüzde 12 azalarak 49 bin oldu.

2023'te 81 bin olan Türkiye'den Almanya'ya net göç ise 2023'de 126 bine yükseldi.

Kaynak: AA

Ukrayna, Almanya, Suriye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da net göç sayısı yüzde 55 azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:40 Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:50:04. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da net göç sayısı yüzde 55 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement