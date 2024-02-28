Almanya\'da NSU terör örgütüne destek vermekten dava açıldı

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Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne destek verdiği iddiasıyla Susann E. hakkında dava açıldığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Susann E. hakkında NSU'yu destekleme ve silahlı soygunlara yardım etme suçlamasıyla 26 Şubat'ta Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesinde dava açıldığı ifade edildi.

Savcılığın iddianamesine göre NSU, 1998'de "Alman ulusunu koruma" fikrini gerçekleştirmek için Beate Zschaepe, Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos tarafından kuruldu ve örgüt cinayetler ve bombalı saldırılar gerçekleştirdi. Örgüt üyeleri geçimlerini sağlamak için de 1998-2011 yıllarında 15 banka soygunu yaptı.

Daha önce Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde NSU'ya destek vermekten yargılanan Andre E'nin eşi Susann E'nin, NSU üyelerinin sahte kimliklerle yer altında yaşadıklarını, ırkçı cinayetler işlediklerini ve çok sayıda banka soygunu gerçekleştirdiklerini bildiği iddia edildi.

İddianamede Susann E'nin örgüt üyesi Beate Zschaepe'ye kimlik bilgilerini kullandırdığı ve doktora gidebilmesi için ona defalarca sağlık kartını verdiği bilgisi paylaşıldı.

Şüphelinin ayrıca Zschaepe ve Böhnhardt'ı, örgütün 4 Kasım 2011'de yaptıkları son banka soygununda kullandıkları karavanı, kiraladıkları yere götürdüğü aktarıldı.

NSU'nun geçmişi

Almanya'da, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüfen ortaya çıkmıştı.

Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması ve NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Yargı süreci

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013'te başlayan NSU terör örgütü davasında karar, 11 Temmuz 2018'de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe "ömür boyu" hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.

Bu kapsamda Susann E'nin eşi Andre E, NSU'yu desteklemekten 2,5 yıl hapis cezası almıştı.