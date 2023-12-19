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Almanya'da Rheinmetall şirketi İsrail'e silah sağlaması protesto edildi - Son Dakika
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Almanya'da Rheinmetall şirketi İsrail'e silah sağlaması protesto edildi

Berlin'de Filistin'e destek veren bir grup gösterici, Almanya'nın en büyük silah şirketlerinden Rheinmetall'in İsrail'e silah sağlamasını protesto etti. Gösteride Alman hükümetinin İsrail'e silah satışları eleştirildi ve şirket çalışanlarına bilgilendirme notu dağıtıldı. Rheinmetall ise gelecek yıllarda daha da büyümeyi hedefliyor.

Almanya\'da Rheinmetall şirketi İsrail\'e silah sağlaması protesto edildi
19.12.2023 - 21:11,
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Almanya'da, İsrail'e silah sağladığı gerekçesiyle Rheinmetall şirketi protesto edildi.

Başkent Berlin'de, Filistin'e destek veren bir grup gösterici, İsrail'e silah sağlanmasını protesto etmek amacıyla Almanya'nın en büyük silah şirketlerinden biri olan Rheinmetall'in yan kuruluşu Pierburg'un Wedding semtindeki binası önünde toplandı.

"İsrail bombalıyor, Rheinmetall faydalanıyor", "Silah ihracatını durdurun", "Filistin'e özgürlük" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" şeklinde sloganların atıldığı gösteride yapılan konuşmalarda, Alman hükümetinin İsrail'e silah satışlarına izin vermesi eleştirildi.

Üzerinde "Silahlarınız ölüm getirdiğinde gece nasıl uyuyorsunuz?" ve "Rheinmetall aklını mı kaçırdın, senin metallerinle çocuklar ölüyor" yazan dövizler taşıyan göstericiler şirket binasının önünden geçen çalışanlara da bilgilendirme notu dağıttı.

Notta, "Biz Rheinmetall'in silah üretimini ve İsrail'e silah sağlamasını protesto etmek için iş yerinizin önünde toplandık. Rheinmetall İsrail'in Filistinlilere karşı kullandığı 155 milimetre obüsleri de üretiyor." denildi.

Bunların büyük zarara yol açtığına ve çok sayıda kişinin ölmesine veya ağır yaralanmasına sebep olduğuna işret edilen notta, "Almanya'nın İsrail'e ve Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırıma verdiği desteğin ve silah tedarikinin derhal durdurulmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gösteriye katılan Diana adlı gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rheinmetall'in Almanya'daki binalarının birisinin önünde toplandıklarını belirterek, "Miting bugün sadece Berlin'de değil, paralel olarak Düsseldorf ve Münih'te de yapılıyor. İsrail ordusuna yaptığı yatırımları durdurması için Alman hükümetini etkilemeye çalışmak istiyoruz. Gazze'deki bombardımanın durmasını istiyoruz. Filistin halkına yönelik şu anda yürütülen soykırımın durdurulmasını istiyoruz. Bu yüzden bugün buradayız." dedi.

Diana, şirket çalışanlarına da çağrıda bulunduklarına işaret ederek, "Özellikle Rheinmetall işçilerine ve yönetimine, yaptıkları işin ya da silahların veya tank ya da helikopter motorlarının yan parçalarının üretiminin Gazze'deki insanlar üzerindeki etkilerini göstermek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Rheinmetall, savaşlar ve Batı ülkelerinde artan savunma bütçeleri nedeniyle gelecek yıllarda daha da güçlü büyüme hedefliyor.

Şirketin yatırımcı sunumuna göre, satışların 2026'ya kadar yıllık ortalama beşte bir oranında artması bekleniyor. 2026'da 13 milyar ila 14 milyar avro satış geliri ve yüzde 15'in üzerinde faaliyet karı hedeflenirken, Rheinmetall bu yıl için 7,4 ila 7,6 milyar avro gelir tahmin ediyor.

Kaynak: AA
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