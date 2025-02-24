Almanya'da Seçim Sonuçları ve Koalisyon İhtimalleri - Son Dakika
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Almanya'da Seçim Sonuçları ve Koalisyon İhtimalleri

İlk sonuçlara göre CDU/CSU birinci, SPD üçüncü durumda. Koalisyon ihtimalleri gündemde.

24.02.2025 00:16
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Almanya'da sandık çıkış anketleri ve ilk sonuçların ortaya çıkardığı tabloya göre seçimin galibi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon hükümeti ihtimali öne çıkıyor.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin sandık çıkış anketi ve ilk sonuçlara dayalı olarak yayınladığı verilerine göre CDU/CSU genel seçimlerde oyların yüzde 28,6'sını alarak birinci sırada bulunuyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU böylelikle 2021'de yapılan seçimlere göre oylarını 4,4 puan artırdı.

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 10 puan artırarak yüzde 20,4 ile ikinci sırada yer alıyor.

SPD ise yüzde 16,3'lük oy oranıyla ile üçüncü sırada bulunuyor. SPD 3,5 yıl önce yapılan seçimlere göre 9,4 puan oy kaybetti.

Bu oran böyle kalırsa SPD, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış olacak.

Yeşiller Partisi ise 4 yıl önceki seçimlere göre 2,4 puan kayıpla yüzde 12,3'e geriledi.

Başarılı bir seçim kampanyası yürüten Sol Partinin oyları ise bir önceki seçime göre 3,6 puan arttı. Meclise girmesi kesin olan Sol Parti yüzde 8,5 oy oranını yakaladı.

Hükümetten ayrılarak ülkede erken genel seçime gidilmesine neden olan Hür Demokrat Parti (FDP) bu seçimlerde SPD ile birlikte büyük kayıp yaşadı.

2021'deki seçimlere göre oyu 6,7 puan düşen FDP'nin oy oranı ilk sandık çıkış anketinde yüzde 4,7 olarak görülüyor. Seçim barajının yüzde 5 olduğu ülkede sonuçlar bu şekilde kesinleşirse FDP, az farkla meclis dışında kalacak.

İlk kez genel seçimlere katılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi de yüzde 4,9 oy aldı.

FPD ve BSW'nin yüzde 5'lik seçim barajını geçip geçmeyeceği merak ediliyor.

Sandık çıkış anketine göre Almanya Federal Meclis'te sandalye dağılımı şu şekilde: CDU/CSU 209, AfD 149, SPD 119, Yeşiller 90, Sol Parti 62

Ayrıca Danimarkalı azınlığın kurduğu ve özel düzenlemeyle seçim barajından muaf tutulan Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) de 1 milletvekili ile mecliste temsil edilecek.

Bu sonuçlara göre hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor.

Almanya'da Federal Meclis'te çoğunluk sağlanması için en az 316 milletvekilini bulmak gerekiyor.

Sandık çıkış anketinde şu anda FDP ve BSW'nin meclise giremeyeceği görülüyor. CDU/CDU lideri Friedrich Merz, AfD ile kesinlikle koalisyon hükümeti kurmak istemediğini açıklaması nedeniyle CDU/CSU-AfD koalisyonu mümkün görünmüyor.

Bu durumda toplam 328 milletvekiline ulaşan CDU/CSU ve SPD arasında bir koalisyon hükümetinin kurulması en güçlü ihtimal.

FDP veya BSW'nin veya ikisinin meclise girmesi durumunda CDU/CDU-SPD'nin toplam milletvekili sayısı 294'e düşüyor ve mecliste çoğunluk için yetmiyor.

Bu durumda 3'lü koalisyon seçenekleri gündeme gelebilir.

Buna göre toplam 374 milletvekiline ulaşan CDU/CSU-SPD-Yeşiller veya toplam 327 milletvekili sayısına ulaşan CDU/CSU-SPD-FDP koalisyon hükümetlerinin kurulmasından söz edilebilir.

CDU/CSU-SPD -Yeşiller koalisyonu renklerinden dolayı "Jamaika koalisyonu", CDU/CSU-SPD-FDP arasındaki koalisyona da "Almanya koalisyonu" olarak adlandırılıyor.

Koalisyon seçenekleri için hangi partilerin yüzde 5'lik seçim barajını aşacağını görmek gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Seçim Sonuçları ve Koalisyon İhtimalleri - Son Dakika

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