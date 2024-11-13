Almanya'da SPD Erken Seçim İçin Pistorius'u İstiyor - Son Dakika
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Almanya'da SPD Erken Seçim İçin Pistorius'u İstiyor

SPD üyeleri, başbakan adayı olarak Savunma Bakanı Pistorius'u destekliyor, Scholz eleştiriliyor.

13.11.2024 21:48
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Almanya'da hükümetteki Sosyal Demokrat Partinin (SPD) birçok üyesi, 23 Şubat 2025'te düzenlenmesi planlanan erken genel seçimde Başbakan Olaf Scholz'un yerine Savunma Bakanı Boris Pistorius'un partinin başbakan adayı olmasını istediğini belirtti.

Eski SPD Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Andreas Bausewein, Stern dergisine yaptığı açıklamada, Pistorius'un başbakan adayı olmasını isteyerek "SPD, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerini yenmek için bir fırsatı yakalamak istiyorsa bunun için en iyi şansı Pistorius ile yakalayabilir." dedi.

Bausewein, bunun Başbakan Scholz'a yönelik bir eleştiri değil gerçekçi bir değerlendirme olduğunu belirterek partinin, bu konuda hızlı bir şekilde karar vermesini istedi.

SPD Saksonya Anhalt Eyalet Meclisi Üyesi Rüdiger Erben de Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Pistorius'un işini iyi yaptığı için hem Alman ordusunda hem de ülkede takdir edildiğini ifade ederek "Kuşkusuz seçmenler için en iyi teklif Pistorius olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Parti içinde başbakan adaylığı konusunda "homurdanmaların" olduğunu belirten Erben, "SPD tabanında da giderek çok fazla kişinin Pistorius'u başbakan adayı olarak görmekten mutlu olacağını görüyorum." dedi.

Parti yönetimi ise Scholz'un yeniden başbakan adayı olması konusunda ısrar ediyor.

SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich, partisinde başbakan adaylığına ilişkin homurdanmaların olduğunu kabul etti ancak erken seçimde Scholz'un partisinin başbakan adayı olacağını belirtti.

Bunun, deneyimle ilgili de bir durum olduğunu ifade eden Mützenich, tüm koşulları yerine getiren Scholz'u destekleyeceklerini kaydetti.

Forsa şirketinin NTV televizyon kanalı için yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 35'i Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'i, yüzde 25'i Yeşillerin başbakan adayı Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'i ve yüzde 16'sı Scholz'u başbakan olarak görmek istediğini belirtti.

Merz ile Savunma Bakanı Pisotorius'un başbakanlık için yarışması durumunda ise ankete katılanların yüzde 39'u Pistorius'u, yüzde 25'i Merz'i tercih etti.

Katılımcıların yüzde 57'si Pistorius'un, yüzde 13'ü ise Scholz'un, SPD'nin başbakan adayı olmasını istedi.

Savunma Bakanı Pistorius aylardan beri anketlerde ülkenin en sevilen siyasetçisi olarak öne çıkıyor.

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortaklarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almış ve hükümet dağılmıştı. SPD, Yeşiller ve CDU/CSU partilerinin meclis grupları dün erken seçimin 23 Şubat'ta yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Başbakan Scholz, düzenlenecek erken seçimde başbakan adayı olacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da SPD Erken Seçim İçin Pistorius'u İstiyor - Son Dakika

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