Almanya'da Suriyeli Sığınmacı Tartışmaları

Güncel

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Almanya'daki Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi tartışmaları, ülkenin sağlık sektöründe ortaya çıkacak personel açığı endişesini de gündeme getirdi. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Suriyeliler ülkemizden ayrılırsa, sağlık sektöründeki tüm birimler ortadan kalkar. Bu nedenle burada işi olan, uyum sağlamış Suriyelilere kalma ve ekonomiye katkıda bulunma fırsatı verilmesi gerekir" dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, dün akşam kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesinin Alman sağlık sektörü üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Faeser, şu ifadeleri kullandı: "Suriyeliler ülkemizden ayrılırsa, sağlık sektöründeki tüm birimler ortadan kalkar. Bu nedenle burada işi olan, uyum sağlamış Suriyelilere kalma ve ekonomiye katkıda bulunma fırsatı verilmesi gerekir."

Faeser ayrıca, Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için teşvik verilmesi yönündeki görüşleri de eleştirerek, "Suriyelilerle ilgili kesin bir değerlendirme yapmak için henüz erken" sözlerini yineledi.

Almanya'da Suriyelilerin sağlık sektöründeki kritik rolü uzman açığı endişelerine yol açtı

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da konuyla ilgili açıklamasında, Almanya'ya uyum sağlamış 6 binden fazla Suriyeli doktorun sağlık sektöründe çalıştığını belirtti. Lauterbach, "Buradaki Suriyeliler, özellikle sağlık sektöründe kritik öneme sahip görevlerde yer aldı. Doktorların yanı sıra hemşirelik ve hasta bakıcılık gibi eleman açığının yüksek olduğu alanlarda da çalışmaya başladılar" dedi.

Yeşiller Partisi'nden gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Esad yönetiminin devrilmesinin ardından başlayan mültecileri sınır dışı etme tartışmalarına tepki gösterdi. Baerbock, böyle bir adımın yalnızca Avrupalı ortaklar ve Birleşmiş Milletler ile istişare edilerek atılabileceğini belirtti.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) de, ülkelerine dönecek Suriyelilere teşvik amaçlı biner euro ödenmesini önermişti.

Öte yandan, Almanya, gelişmelerin ardından Suriyelilerden gelecek iltica başvurularının değerlendirilme sürecini askıya aldığını duyurmuştu.