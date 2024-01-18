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Almanya'da muhalefetin Ukrayna'ya füze gönderme önergesi reddedildi - Son Dakika
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Almanya'da muhalefetin Ukrayna'ya füze gönderme önergesi reddedildi

Almanya'da muhalefetin meclise sunduğu Ukrayna'ya Taurus füzeleri gönderilmesini içeren önerge, hükümeti oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP oylarıyla reddedildi. CDU/CSU'nun verdiği önergeye 485 hayır oyu verilirken, 178 kabul oyu çıktı. Başbakan Olaf Scholz'un da şu an için Taurus füzelerinin Ukrayna'ya verilmesine karşı olduğu belirtildi.

Almanya\'da muhalefetin Ukrayna\'ya füze gönderme önergesi reddedildi
18.01.2024 - 03:21,  Güncelleme: 03:23
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Almanya'da muhalefetin meclise sunduğu Ukrayna'ya Taurus füzeleri gönderilmesini içeren önerge hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) oylarıyla reddedildi.

Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) verdiği önerge 485 hayır oyu ile reddedildi. Önergeye 178 kabul oyu verildi.

Yeşiller ve FDP'li milletvekilleri, CDU/CSU önergesini reddetme nedeni olarak Alman ordusu hakkında hazırlanan yıllık rutin raporuna ilişkin genel kurul tartışmasıyla bağlantılı yapılmak istenmesini gerekçe olarak gösterdi.

Alman medyasındaki haberlerde de Başbakan Olaf Scholz'un 500 kilometre menzilli Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya şu an için verilmesinden yana olmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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