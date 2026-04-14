Almanya'dan Afrika'ya Stratejik Ortaklık Vurgusu

Almanya Başbakan Friedrich Merz, Afrika Birliğinin (AfB) Almanya ve Avrupa için "stratejik bir ortak" olduğunu belirterek, Afrika'nın dünyanın en hızlı büyüyen kıtalarından biri olmasına rağmen yeterince ilgi görmediğini söyledi.

Almanya Başbakanı Merz, AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ile Berlin'de bir araya gelerek, kıta ile işbirliğinin derinleştirilmesi, enerji bağımsızlığı ve Sudan'daki insani kriz başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Merz, burada yaptığı açıklamada, AfB'nin Almanya ve Avrupa için "stratejik bir ortak" olduğunu ifade ederek, "Afrika, dünyanın en hızlı büyüyen kıtasıdır. Önemli bir kıtadır ve dünyada yeterince ilgi görmemektedir." dedi.

Orta Doğu'daki çatışmaların Afrika üzerindeki etkilerine dikkati çeken Merz, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve İran kaynaklı risklerin enerji ve gıda tedarik zincirlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Şansölye, bu durumun Afrika'da enflasyon, mahsul kaybı ve gıda kıtlığı riskini artırdığını savundu.

Sudan'daki insani krizin "dönemin en büyük ancak yeterince görünür olmayan krizlerinden biri" olduğunu dile getiren Merz, ülkede 20 milyondan fazla insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Almanya'nın insani yardımda önde gelen bağışçılar arasında yer aldığını aktaran Merz, ateşkes çabalarını desteklediklerini ifade etti.

Merz ayrıca AfB ile Afrika Boynuzu, Sahel ve Büyük Göller bölgesindeki barış girişimlerinde yakın işbirliği yürüttüklerini belirterek, "Afrika sorunlarına Afrika öncülüğünde çözümler" yaklaşımını desteklediklerini dile getirdi.

Ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine de değinen Merz, Avrupa Birliği'nin (AB) Afrika'nın en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu, gelecekte kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hedeflendiğini söyledi.

AfB Komisyonu Başkanı Yusuf ise Berlin'de yarın yapılacak Sudan konferansının somut sonuçlara odaklanması gerektiğini vurguladı.

Yusuf, uluslararası kamuoyunun dikkatinin diğer krizlere yöneldiği bir dönemde Sudan'ın gündemde tutulması gerektiğini vurguladı.

AfB'nin barış ve arabuluculuk çabalarında aktif rol üstleneceğini belirten Yusuf, kıtanın kendi kaynaklarına dayanarak kalkınma hedeflerini gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.