Almanya'dan Baltık Nöbeti Misyonu - Son Dakika
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Almanya'dan Baltık Nöbeti Misyonu

Almanya Başbakanı Scholz, Baltık Denizi altyapısını korumak için 'Baltık Nöbeti' misyonuna katılacak.

14.01.2025 18:48
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Baltık Denizi altyapısını korumak için başlatacağı "Baltık Nöbeti" (Baltic-Sentry) misyonuna katılacağını söyledi.

Scholz, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen ve Baltık Denizi'nde kıyısı olan NATO ülke liderlerinin yer aldığı zirvenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Alman Başbakan, son dönemde Baltık Denizi'nde kritik altyapıların tahrip edildiğine şahit olduklarını belirterek, "her zaman tesadüfen gerçekleşmediği varsayılabilecek bu saldırılardan" endişe duyulması gerektiğini ifade etti.

Elektrik ve gaz tedariki ile veri ve bilgi alışverişini mümkün kılan bu kritik altyapıların ülkelerin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Scholz, "Bu yüzden bu kritik altyapıları korumak için her şeyi yapmalıyız." dedi.

Scholz, Helsinki'de bir dizi anlaşma sağladıklarını ve bu konuyu Avrupa Birliği (AB) ve NATO'da görüşmeye devam etmeyi önerdiklerini belirterek, "NATO'nun Baltık Nöbeti faaliyetine katılacağız." dedi.

"Baltık Nöbeti" sayesinde bölgedeki altyapıları birlikte izlemeyi sağlayacaklarını kaydeden Scholz, zirvede Baltık Denizi'nde güvenliği tehlikeye atan gemilere yönelik nasıl davranılacağına ilişkin bir yasal incelemenin yapılması gerektiğini önerdiğini belirtti.

Scholz, bu konuda dışişleri bakanları düzeyinde bir çalışma grubu oluşturulacağı bilgisini paylaştı.

Teknolojik imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini de aktaran Scholz, insansız hava araçlarıyla (İHA) gözetlemenin nasıl daha da geliştirilebileceği ve bu amaçla hangi iİHA'ların geliştirilmesi gerektiğine ilişkin bir toplantı yapacaklarını kaydetti.

Baltık Denizi'ndeki gelişmeler

Rusya'nın, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan "gizli filo" kurduğu iddia ediliyor.

10 Ocak'ta Baltık Denizi'nde manevra yapamayan 99 bin ton petrol taşıyan 18 yaşındaki bir tankerin, Almanya'nın Rügen Adası'nın kuzeyine doğru sürüklendiği bildirilmişti.

Tankerin yaptırımları delmek için yük taşıyan Rus gölge filosunun bir parçası olduğu iddia edilmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Baltık Denizi'nde sürüklenen tankerle ilgili Rusya'yı suçlamıştı.

25 Aralık'ta ise Baltık Denizi altındaki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında da kesinti yaşandığı duyurulmuştu. Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden, Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen gemilerinden birinin geçtiğini iddia etmişti.

AB, kesintilerden Rusya'yı sorumlu tutarak Avrupa'nın kritik altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle bu ülkeye yönelik ek yaptırımlar hazırlanacağını, NATO ise bölgedeki askeri varlığını güçlendireceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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