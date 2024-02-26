Almanya\'dan Filistin Devleti Tanınması Çağrısı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Federal Meclis ve Dışişleri Komisyonu üyesi Nils Schmid, Filistin devletini tanımanın Almanya için tabu olmaması gerektiğini söyledi.

Milletvekili ???????Schmid, Spiegel dergisine verdiği röportajda, İsrail ve Filistin arasındaki şiddet sarmalından çıkma konusunda esirlerin serbest bırakılması için hızlı bir şekilde çatışmalara ara verilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Bu bağlamda iki tarafa güvenlik getirecek bir siyasi teklifin sunulması gerektiğini ifade eden Schmid, bunun, İsrail'in Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesini ve aynı zamanda bir Filistin devletinin tanınmasını da içermesi gerektiğini ifade etti.

Schmid, Filistin devletinin nihai sınırlarının müzakerelerde netleşeceğini savunarak, "Filistin devletini tanımak bizim için tabu olmamalı." dedi.

Milletvekili Schmid, müzakerelerin başında "İsrail'i tehdit etmeyecek şekilde inşa edilmiş bir Filistin devleti" hedefinin tüm taraflarca kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Şimdiye kadar Filistin'i devlet olarak tanımayan Almanya, iki devletli çözümü destekliyor.