Almanya'dan Filistinli Sivil Ölümlerine Kınama

Almanya işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 5 Filistinli sivilin öldürülmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Josef Hinterseher, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Filistinli sivillere yönelik şiddet kabul edilemez. Onların korunmasını sağlamak İsrail'in sorumluluğundadır ve bu nedenle bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

Hintersehe Batı Şeria'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Ne yazık ki, bu olaylar sivil halka yönelik bir dizi şiddetli saldırının parçası ve sadece bir hafta içinde 5 Filistinli sivilin öldürülmesi gerçekten üzücü bir doruk noktasıdır." diye konuştu.

İsrailli yerleşimcilerin gerçekleştirdiği tüm şiddet eylemlerinin derhal soruşturulması gerektiğini belirten Hinterseher, öncelikle sorumluların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.