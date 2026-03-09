Almanya'dan Filistinli Sivil Ölümlerine Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'dan Filistinli Sivil Ölümlerine Kınama

09.03.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Ramallah'taki saldırılarda 5 Filistinlinin ölmesini kınayarak İsrail'in sorumluluğunu vurguladı.

Almanya işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 5 Filistinli sivilin öldürülmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Josef Hinterseher, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Filistinli sivillere yönelik şiddet kabul edilemez. Onların korunmasını sağlamak İsrail'in sorumluluğundadır ve bu nedenle bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

Hintersehe Batı Şeria'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Ne yazık ki, bu olaylar sivil halka yönelik bir dizi şiddetli saldırının parçası ve sadece bir hafta içinde 5 Filistinli sivilin öldürülmesi gerçekten üzücü bir doruk noktasıdır." diye konuştu.

İsrailli yerleşimcilerin gerçekleştirdiği tüm şiddet eylemlerinin derhal soruşturulması gerektiğini belirten Hinterseher, öncelikle sorumluların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Ramallah, Güvenlik, Politika, Almanya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan Filistinli Sivil Ölümlerine Kınama - Son Dakika

Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor İstanbul ve Ankara’ya direkt bağlantı Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Görüntüleri paylaştılar BAE İran İHA’sı böyle düşürmüş Görüntüleri paylaştılar! BAE İran İHA'sı böyle düşürmüş
Ukrayna Orta Doğu’ya İran’a karşı dron uzmanları gönderiyor Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor
Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu
ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad’ı bombaladı ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad'ı bombaladı

15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 16:38:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Almanya'dan Filistinli Sivil Ölümlerine Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.