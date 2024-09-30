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Almanya'dan Hatay'a Destek

Almanya\'dan Hatay\'a Destek

Almanya'nın Barenhande derneği, depremde hayatını kaybeden çiftin açtığı anaokuluna yardım gönderdi.

30.09.2024 12:47
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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkaz altında kalarak 2 çocuğuyla hayatını kaybeden genç çiftin açtığı anaokuluna Almanya'daki hayırseverlerden destek geldi.

Almanya merkezli "Barenhande" isimli dernek, depremde çocukları 5 yaşındaki Asil Boran ve 10 aylık Cevher ile Samandağ ilçesindeki evlerinin enkazında kalarak hayatını kaybeden Lider ve Esra Şahutoğlu çiftinin açtığı Arı Kovanı Anaokulu için yardım kampanyası başlattı.

Dernek yöneticileri, çiftin binbir emekle kurduğu ancak depremde hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle işletemediği okulun yönetimini "onların hayali yarım kalmasın" diye ele alan Esra Şahutoğlu'nun kız kardeşi Yağmur Kimyonok ile iletişime geçti.

Okulun eksiklerini öğrenen dernek yöneticileri Sinan İbiş, Deniz Miyas ve Shahin Shafi, Türk ve Alman hayırseverlerden toplanan nakdi yardımı okula ulaştırmak için Türkiye'ye geldi.

Yöneticiler, Almanya'daki hayırseverlerden topladıkları 250 bin liralık nakdi yardımı okul müdürüne teslim etti.

Sinan İbiş, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te, deprem haberini alır almaz harekete geçerek Barenhande'yi kurduklarını ve yardım malzemesi topladıklarını söyledi.

Toplanan insani yardım malzemelerini hava yoluyla deprem bölgesine yolladıklarını ve afetzedelerin yanında olmaya çalıştıklarını belirten İbiş, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızla birlikte 10 kişi derneği kurduk, çoğalarak sayımız 100'ü buldu. Hem Almanlar hem de oradaki Türkler bize çok büyük destek oldu. İlk etapta ihtiyaç olan malzemeleri topladık ve depremzedelere gönderdik. Hatay'ın depremden çok etkilendiğini bildiğimiz için bugün de buraya geldik. Arı Kovanı Anaokulunun hikayesi bizi çok etkiledi, sahipleri depremde vefat etmiş o yüzden buraya destek olmak istedik. Toplanan nakdi yardımı eğitime, çocuklara ulaştırmak istedik."

Yardımları sürdüreceklerini kaydeden İbiş, deprem bölgesinde her zaman yardıma ihtiyaç olduğunu, depremi ve depremzedeleri unutmamak gerektiğinin altını çizdi.

Almanya'daki yardımseverlere teşekkür

Arı Kovanı Anaokulu Müdürü Yağmur Kimyonok de okulu ablasının ve eniştesinin büyük emeklerle kurduğunu ancak onların depremde 2 çocuklarıyla vefat ederek hayallerini gerçekleştiremediklerini anlattı.

Ablası ve eniştesinin hayalini sürdürmek için okulu yeniden eğitime açtıklarını belirten Kimyonok, şöyle konuştu:

"Ablamlar ailecek depremde vefat etti, onlar bu okulu kurdu ancak çok kısa yürütebildiler, onların hayalini biz devam ettiriyoruz. İlk başta ablamın ve ailesinin hikayesi duyunca herkes çok fazla yardım ulaştırdı ancak zamanla bunlar azaldı şu anda kendi çabamızla idare ediyoruz. Alman derneğine bir mektup yazdık ihtiyaçlarımızdan bahsettik onlar da kayıtsız kalmadılar, çok teşekkür ediyoruz."

Barenhande yönetimi aynı zamanda depremlerden etkilenen merkez Antakya ilçesindeki Bedii Sabuncu Ortaokuluna da 250 bin lira nakdi destekte bulundu.

Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Deprem, Eğitim, Yaşam, hatay, Son Dakika

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