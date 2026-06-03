Almanya'dan İran'a Tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik yeni saldırıları nedeniyle İran'a tepki gösterdi.

Wadephul, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliği seçimi için bulunduğu ABD'de yaptığı açıklamada, "ABD ile yürütülen müzakereler ve mutabık kalınan ateşkese paralel olarak, bu tür saldırılar kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıların barış sürecine karşı yöneltilmiş saldırılar olduğunu belirten Wadephul, "Bunlar, olayla ilgisi olmayan üçüncü taraflara karşı yöneltilmiş saldırılardır." diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı ayrıca, BMGK geçici üyeliği için Alman medyasına yaptığı değerlendirmede, Portekiz ve Avusturya ile yarışacaklarına işaret ederek geçici üye koltuğunu kazanma umudunu koruduğunu söyledi.

Wadephul, "Avusturya ve Portekiz çok yakın müttefiklerimiz, bu da onlara karşı kampanya yürütmeyi bizim için pek kolay hale getirmiyor. Ancak gerekli oy sayısını elde edebileceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.