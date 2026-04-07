Almanya'dan İstanbul'daki Saldırıya Kınama

"İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde güvenlik güçlerine yönelik saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyorum. Durumu hızla kontrol altına alan polislerin müdahalesine özellikle teşekkür ediyorum. Yaralanan memurlara acil şifalar diliyorum" dedi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Sorg, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarındaki silahlı çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Sorg, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

