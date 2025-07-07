Almanya'dan NATO için büyük askeri alım

Almanya'nın NATO savunma kabiliyetini güçlendirmek amacıyla 1000 adet Leopard 2 tipi ana muharebe tankı ile 2 bin 500 adet GTX Boxer tipi zırhlı araç almayı değerlendirdiği ileri sürüldü.

Ülke basınında yer alan haberlere göre NATO, Almanya'dan 10 yıl içinde 7 muharebe tugayı kurulmasını istedi.

Bu tugayların donatılması için Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman ordusunun komuta kademesiyle 1000 adet Leopard 2 tipi ana muharebe tankı ve 2 bin 500 adet GTX Boxer tipi zırhlı savaş araç almayı değerlendiriyor.

Söz konusu araçların maliyetinin 25 milyar avro olabileceği belirtilirken, alım kararının yıl sonuna kadar verilmesi bekleniyor.???????

Almanya'da söz konusu tank ve zırhlı araçların alımı için Federal Meclisin de onayı gerekiyor.