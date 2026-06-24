Almanya'dan NATO Zirvesi'ne Önemli Destek - Son Dakika
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Almanya'dan NATO Zirvesi'ne Önemli Destek

24.06.2026 21:30
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Başbakan Merz, NATO Zirvesi'ni başarılı kılmayı hedeflediklerini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni başarılı kılmak istediklerini söyledi.

Merz, başkent Berlin'de E5 olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın liderleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne iki hafta kaldığını belirten Merz, "Bu önemli zirveyi birlikte başarılı kılmak istiyoruz. Bu, tehlikeli dönemde güvenliğimize hizmet eder, transatlantik ilişkilerimizi güçlendirir ve Avrupalılar olarak bizleri bir araya getirir." dedi

Bu yüzden Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya liderlerini Ankara'da yapılacak zirve için Berlin'e davet ettiğini dile getiren Merz, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Washington'dan, uzaktan bu görüşmeye katıldığını ifade etti.

Merz, Rutte'nin birkaç saat içinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirterek, "Ben de daha sonra kendim Başkan Trump'ı, (NATO Zirvesi'nin) ev sahibi Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı ve diğer ortakları yapılan görüşmeler hakkında bilgilendireceğim." diye konuştu.

Avrupa'nın 5 büyük ülkesi olarak bugün 5 mesaj verdiklerini söyleyen Merz, "Birincisi, tüm müttefiklerin çıkarları doğrultusunda Avro-Atlantik bölgesinde güvenliği güçlü ve birlikte koruyan bir NATO'yu destekliyoruz." diye konuştu.

İkinci olarak, İttifakı yenilemek istediklerini dile getiren Merz, NATO'nun Avrupa ayağını güçlendirdiklerini, geçen yıl Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde kararlaştırılan konuları hayata geçireceklerini ve savunma harcamalarını Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 3,5'ine çıkaracaklarını söyledi.

Merz, Almanya'nın bu orana 2029'da ulaşmak istediğini ifade etti.

Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın da yoğun bir şekilde savunmaya yatırım yaptıklarına işaret eden Merz, "Bu, daha dengeli bir transatlantik ortaklığın temelini oluşturur." değerlendirmesinde bulundu.

Üçüncü olarak bu yolu birlikte gideceklerinin altını çizen Merz, savunma politikasında ulusal düzeyde tek başına hareket etmenin yanlış yol olacağını dile getirdi.

Merz, "Transatlantikte ve Avrupa'da daha fazla işbirliği istiyoruz. Biz Almanlar için bu, tarihimizden, coğrafyamızdan ve anayasamızdan kaynaklanmaktadır. Almanya güçlendikçe komşularımız kendilerini daha güvende hissetmeli." diye konuştu.

Başbakan Merz, bu nedenle Almanya'yı, Alman ordusunu ve Almanya'nın savunma sanayisini İttifak içinde ve Avrupa'da sağlam şekilde konumlandırmak istediklerini vurgulayarak, "Bu konuda derin ve kendi çıkarımız var. Savunma sanayimizin karşı karşıya olduğu büyük görevlerin üstesinden gelmek için de takım çalışmasına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Bunun, hava savunması, uzun menzilli silahlar, yapay zeka ve başka modern kilit sistemler için de geçerli olduğunu belirten Merz, "Dördüncüsü, Ankara'da Ukrayna'ya yönelik güçlü bir destek mesajı vermek istiyoruz." dedi.

Merz, Alman hükümetinin, Avrupalı NATO müttefiklerinin Kiev'e güçlü mali taahhütte bulunmasını önerdiğini dile getirerek, "Rusya'ya verilen mesaj şudur, Ukrayna güçlü kalacak, Avrupa'nın desteği azalmayacak." ifadesini kullandı.

G7 Zirvesi'nden sonra transatlantik düzeyde uzun zamandan beri görülmemiş bir şekilde fikir birliği içinde olduklarını söyleyen Merz, Moskova yönetiminin bundan ders çıkarmasını ümit ettiklerini, barış görüşmelerinin başlamasının zamanının geldiğini belirtti.

Beşinci mesaj olarak da ABD ile İran arasındaki mutabakatı memnuiyetle karşıladıklarını ifade eden Merz, İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yapılan müzakereleri desteklediklerini dile getirdi.

"Ön koşullar sağlandığında biz de üzerimize düşen katkıyı sunacağız." diyen Merz, bu mesajın da Ankara'da yapılacak zirve öncesi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Basın toplantısından sonra akşam yemeğine geçen liderlerin, burada da uluslararası konuları ele alacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'dan NATO Zirvesi'ne Önemli Destek - Son Dakika

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