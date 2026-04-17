Almanya'dan Orta Doğu'ya Barış Çağrısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'dan Orta Doğu'ya Barış Çağrısı

17.04.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Merz, Orta Doğu'da barışın acil önemine vurgu yaptı, enerji fiyatlarının düşmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Orta Doğu'da barış ve istikrarın en kısa sürede sağlanmasının tüm tarafların çıkarına olduğunu belirterek, enerji fiyatlarının hızla düşmesi gerektiğini ve mevcut krizin transatlantik ilişkiler açısından bir "stres testine" dönüşmemesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan Merz, Paris'te düzenlenen uluslararası konferansın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Katılımcı ülkeler arasında Orta Doğu'daki duruma ilişkin güçlü bir görüş birliği bulunduğunu ifade eden Merz, "Yükselen enerji fiyatları mümkün olduğunca çabuk tekrar düşmelidir ve bu savaş transatlantik bir stres testi haline gelmemelidir." dedi.

Merz, gelişmelerden bazı sonuçlar çıkarılması gerektiğini çünkü bunun herkesi ilgilendirdiğini belirterek, "Eğer kendimize koyduğumuz bu hedef başarısız olursa, büyük, çok boyutlu bir küresel kriz tehdidi ortaya çıkar." diye konuştu.

İran ile yaşanan çatışmanın küresel bir krize dönüşmemesi için diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Merz, ABD ile İran arasında hızlı bir uzlaşı sağlanmasına destek verdiklerini açıkladı.

Merz, İran'ın nükleer programını sonlandırmasının, İsrail ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıların durdurulmasının ve Hürmüz Boğazı'nda serbest deniz trafiğinin yeniden sağlanmasının önemine dikkati çekti.

İsrail ile Lübnan arasında doğrudan barış görüşmelerinin başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Merz, Hizbullah'ın silah bırakması ve İsrail'in de kalıcı barışa katkı sunması gerektiğini dile getirdi.

Merz, ABD'nin ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalarına takdir ederek, Londra'da yapılacak konferans öncesinde Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğinin sağlanmasına katkı sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Uygun bir uluslararası hukuki zemin oluşması halinde Alman ordusunun uluslararası bir operasyona katılabileceğini vurgulayan Merz, söz konusu katkının mayın temizleme ve deniz keşif faaliyetlerini içerebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Almanya, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan Orta Doğu'ya Barış Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 19:26:39. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'dan Orta Doğu'ya Barış Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.