Almanya Dışişleri Bakanı İsrail'de Temaslarda Bulundu

İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, temasları kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu- Wadephul görüşmesine ilişkin fotoğraflar paylaşıldı ancak içeriğine dair detay verilmedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wadephul'un, Saar ile önce baş başa ardından heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

İki Bakan'ın İsrail-Almanya ilişkileri, Gazze'deki durum ve Filistin devletinin tanınması için dünya çapında yapılan çağrılar hakkında görüştüğü bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelere işaret ederek İsrail'e yönelik uluslararası baskının Hamas'ı anlaşmadan uzaklaştırdığını iddia etti.

Yahudilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Berlin, Londra ve Brüksel'de yaşadıkları gibi yaşayacağını ileri süren Saar, Batı Şeria'nın "C" bölgesindeki Filistinlilere ait yapıları kaçak olduğu gerekçesiyle yıkacakları tehdidinde bulundu.

Saar, ayrıca Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini savundu.

Öte yandan İsrail ordu radyosu ise Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'un "İsrail, dünyanın geri kalanından izole olma tehlikesiyle karşı karşıya, bunu önlemeye çalışıyorum." dediğini aktardı.