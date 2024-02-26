Almanya Dışişleri Bakanı İsrail\'i İnsancıl Hukuka Uymaya Çağırdı

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'i uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye ve Filistinli sivilleri daha iyi korumak için adımlar atmaya çağırdı.

Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan Baerbock, Gazze'deki insani durumun son haftalarda "felakete" dönüştüğü uyarısında bulunarak, İsrail hükümetini, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) son kararına uymaya ve bölgeye daha fazla insani yardım yapılmasına izin vermeye çağırdı.

Baerbock, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki diğer tüm ülkeler gibi İsrail'in de kendini savunma hakkı var. Dünyadaki her ülke gibi bunu uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yapmalıdır. Benim gibi anneler, ağlayan çocuklarını arkalarından sürükleyerek, panik ve çaresizlik içinde çatışmalardan kaçıyor. Çoğu zaman çocuklar, evlerinin yıkıntıları arasında yalınayak, aç ve yalnız dolaşıyor. Bazen bunların benim kızlarım olduğunu hayal ediyorum.

İnsani bir ateşkese yol açacak insani bir duraklama için birçok arkadaşımızla birlikte durmaksızın çalışıyoruz. Siviller korunmalı, Gazze halkına daha fazla yardım ulaştırılmalı. Ekim ayından bu yana bölgeye yaptığım 5 seyahatte, İsrailli ortaklarımıza da bunu söyledim."

Baerbock, 1 milyon 400 binden fazla Filistinlinin barındığı Refah'taki vahim insani durum nedeniyle konuyu sadece birkaç gün önce mevkidaşlarıyla tekrar gündeme getirdiğini söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre, geçen ayki UAD kararına rağmen İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını giderek daha fazla engelliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, yayımladığı yeni raporunda, "Aslında İsrailli yetkililer, son haftalarda UAD kararından önceki haftalara kıyasla daha az sayıda kamyonun Gazze'ye girmesine ve daha az sayıda yardım misyonunun Gazze'nin kuzeyine geçmesine izin verdi." ifadelerini kullandı.

UAD geçen ay, İsrail'den, kuvvetlerinin Gazze'de soykırım eylemlerinde bulunmamasını ve Filistinli sivillere insani yardım sağlanmasını garanti etmesini istedi.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından Gazze Şeridi'ne askeri saldırı başlattı. Bombardıman sonucu yaklaşık 30 bin kişi öldü ve 70 binden fazla kişi de yaralandı.

Tel Aviv'in yaklaşık 1200 kişinin öldüğünü açıkladığı sınır ötesi saldırının ardından Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli rehine olduğu tahmin ediliyor.