Almanya Dışişleri Bakanı: Polonya ve Baltık Bölgesinin Güvenliği Avrupa\'nın Güvenliği Anlamına Geliyor

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya ve Baltık bölgesinin güvenliğinin Avrupa'nın güvenliği anlamına geldiği söyledi.

Baerbock, Berlin'de bir araya geldiği Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Alman Bakan Baerbock, "Polonya'nın güvenliği, Baltıkların güvenliği hepimizin güvenliğidir. Bu güvenliği müttefik olarak hep birlikte savunuyoruz." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "acımasız bir savaş" yürüttüğünü belirten Baerbock, "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin, Avrupa'daki sınırları tanklarla, füzelerle taşımak istemekten, sivil halka, kadın, erkek ve çocuklara karşı en vahşi şiddeti uygulamaktan vazgeçmiyor. Ukrayna halkı neredeyse 2 yıldır inanılmaz bir cesaret gösteriyor; sadece ülkelerini değil, Avrupa'nın değerlerini de savunuyorlar." diye konuştu.

Baerbock, Macaristan'ın, AB'nin Ukrayna'ya yardımı veto edeceği iddialarına ilişkin olarak da "Ukrayna'ya yardım konusu sadece Ukraynalıların özgürlüğü ve güvenliğiyle ilgili değil, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğiyle de ilgili. Bu yüzden bu, sadece Ukrayna ile bir dayanışma meselesi değil, aynı zamanda biz Avrupalılar için bir hayat sigortası ve 27 üye devletin tamamı buna aktif olarak katılmalı." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında İsrail'in Gazze saldırılarını da değerlendiren Baerbock, "Uluslararası Adalet Divanı bizim için hayati önem taşıyan bir hususu tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması gerektiğini, aynı zamanda İsrail'in de Gazze'ye insani yardım sağlaması sorumluluğunun bulunduğunu bir kez daha açıkça vurgulamıştır. Ben de bunun üzerinde yoğun şekilde, hiç durmadan çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Alman Dışişleri Bakanı Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere dün Berlin'deki tüm Arap büyükelçileri misafir ettiğini aktardı.

İki ülke arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapıldı

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski de Berlin ziyaretinin iki ülke ilişkileri açısından normalleşme yolunda önemli bir adım olduğunu, iki ülkenin Avrupa ailesi ve NATO çerçevesinde yapıcı işbirliğini sürdürmesinin önemli olduğunu söyledi.

Sikorski Fransa, Polonya ve Almanya'dan oluşan "Weimar üçgeni"ni yeniden canlandırmak istediklerini de dile getirdi.

Varşova'ya 250 kilometre uzaklıktaki Rusya'nın varlığından dolayı Polonya'nın risk altında olduğuna işaret eden Sikorski, ayrıca (Rusya'nın) İskender roketinin de 500 kilometrelik uzun menzili olduğu, bu nükleer güç başlıklı füzelerin Berlin'e de yönlendirilebileceği uyarısında bulundu.

Sikorski, Macaristan'ın Ukrayna'ya AB yardımını bloke etmeyeceğini umduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda Macaristan Cumhurbaşkanı 'Putin bu savaşı kazanmamalı' diyordu. Eğer Putin'in bu savaşı kazanmaması isteniyorsa Ukrayna'nın kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu kaynakların sağlanması gerekiyor. Ayrıca Ukrayna'daki Macar azınlıklarla ilgili tüm sorunlar henüz çözülmedi. Ukrayna'daki Macar azınlığın da haklarını kullanabilmesi için kendini savunmasında Macaristan'ın da çıkarı var ve bu nedenlerden dolayı Macaristan'ın diğer tüm AB üyesi ülkeler gibi oy vereceğini umuyorum."