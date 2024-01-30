Almanya Dışişleri Bakanı: Polonya ve Baltık Bölgesinin Güvenliği Avrupa\'nın Güvenliği Anlamına Geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya ve Baltık bölgesinin güvenliğinin Avrupa'nın güvenliği anlamına geldiği söyledi.
Baerbock, Berlin'de bir araya geldiği Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Alman Bakan Baerbock, "Polonya'nın güvenliği, Baltıkların güvenliği hepimizin güvenliğidir. Bu güvenliği müttefik olarak hep birlikte savunuyoruz." dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "acımasız bir savaş" yürüttüğünü belirten Baerbock, "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin, Avrupa'daki sınırları tanklarla, füzelerle taşımak istemekten, sivil halka, kadın, erkek ve çocuklara karşı en vahşi şiddeti uygulamaktan vazgeçmiyor. Ukrayna halkı neredeyse 2 yıldır inanılmaz bir cesaret gösteriyor; sadece ülkelerini değil, Avrupa'nın değerlerini de savunuyorlar." diye konuştu.
Baerbock, Macaristan'ın, AB'nin Ukrayna'ya yardımı veto edeceği iddialarına ilişkin olarak da "Ukrayna'ya yardım konusu sadece Ukraynalıların özgürlüğü ve güvenliğiyle ilgili değil, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğiyle de ilgili. Bu yüzden bu, sadece Ukrayna ile bir dayanışma meselesi değil, aynı zamanda biz Avrupalılar için bir hayat sigortası ve 27 üye devletin tamamı buna aktif olarak katılmalı." ifadelerini kullandı.
Basın toplantısında İsrail'in Gazze saldırılarını da değerlendiren Baerbock, "Uluslararası Adalet Divanı bizim için hayati önem taşıyan bir hususu tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması gerektiğini, aynı zamanda İsrail'in de Gazze'ye insani yardım sağlaması sorumluluğunun bulunduğunu bir kez daha açıkça vurgulamıştır. Ben de bunun üzerinde yoğun şekilde, hiç durmadan çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.
Alman Dışişleri Bakanı Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere dün Berlin'deki tüm Arap büyükelçileri misafir ettiğini aktardı.
İki ülke arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapıldı
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski de Berlin ziyaretinin iki ülke ilişkileri açısından normalleşme yolunda önemli bir adım olduğunu, iki ülkenin Avrupa ailesi ve NATO çerçevesinde yapıcı işbirliğini sürdürmesinin önemli olduğunu söyledi.
Sikorski Fransa, Polonya ve Almanya'dan oluşan "Weimar üçgeni"ni yeniden canlandırmak istediklerini de dile getirdi.
Varşova'ya 250 kilometre uzaklıktaki Rusya'nın varlığından dolayı Polonya'nın risk altında olduğuna işaret eden Sikorski, ayrıca (Rusya'nın) İskender roketinin de 500 kilometrelik uzun menzili olduğu, bu nükleer güç başlıklı füzelerin Berlin'e de yönlendirilebileceği uyarısında bulundu.
Sikorski, Macaristan'ın Ukrayna'ya AB yardımını bloke etmeyeceğini umduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda Macaristan Cumhurbaşkanı 'Putin bu savaşı kazanmamalı' diyordu. Eğer Putin'in bu savaşı kazanmaması isteniyorsa Ukrayna'nın kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu kaynakların sağlanması gerekiyor. Ayrıca Ukrayna'daki Macar azınlıklarla ilgili tüm sorunlar henüz çözülmedi. Ukrayna'daki Macar azınlığın da haklarını kullanabilmesi için kendini savunmasında Macaristan'ın da çıkarı var ve bu nedenlerden dolayı Macaristan'ın diğer tüm AB üyesi ülkeler gibi oy vereceğini umuyorum."
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Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Son Dakika › Güncel › Almanya Dışişleri Bakanı: Polonya ve Baltık Bölgesinin Güvenliği Avrupa'nın Güvenliği Anlamına Geliyor - Son Dakika
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