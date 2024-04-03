Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Al Jazeera'yı kapatma yetkisi veren yasayı endişeyle karşıladı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İsrail'in Katar merkezli Al Jazeera kanalının yayın yapmasını engelleyecek yeni medya yasasını "endişe ile not ettiklerini" söyledi.
Fischer, başkent Berlin'deki basın toplantısına, İsrail'in ulusal güvenliğine zarar verdiği gerekçesiyle hükümete "yabancı basın kuruluşlarını kapatma yetkisi tanıyan" ve kamuoyunda "Al Jazeera yasası" olarak isimlendirilen yeni medya yasasını değerlenirdi.
Basın özgürlüğünün yüksek bir değer olduğunu belirten Fischer, "Özgür ve çoğulcu bir basın ortamı, işleyen liberal demokrasinin temel taşıdır ve bu demokrasinin parçasıdır. İsrail kendisini liberal demokrasi olarak görüyor ve öyledir. Bu yüzden bu yeni yasayı endişe ile not ettik." dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Al Jazeera'yi "terör kanalı" olarak nitelendirmesine de karşı çıkan Fischer, "Biz daha önce düzenli olarak Al Jazeera'ye demeç verdik ve Al Jazeera bizim açımızdan bir terör kanlı olsaydı bunu yapmazdık." değerlendirmesinde bulundu.
Bölgedeki ülkelere gerilimi tırmandırmama çağrısı
İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısına ilişkin soruya yanıt veren Sözcü Fischer, Almanya'nın Suriye'de Büyükelçililiği olmadığına işaret ederek, kendilerinin herhangi bir bulguya sahip olmadıklarını ve bu konuda kesin bir değerlendirme yapamayacaklarını söyledi.
Söz konusu binanın statüsünü de bilmediklerini, İran'ın konsolosluk binası olduğuna ilişkin haberleri gördüklerini belirten Fischer, "Başka kaynaklardan da buna itiraz eden açıklamaları da biliyoruz. Söylediğim gibi, yerinde olmadığımız için şimdi bunu kesin olarak kontrol edemeyiz. Ancak şunu söylemeye müsaade edin; Büyükelçiliklere veya konsolosluklara yönelik şiddet önlemleri veya askeri saldılar gerilimi tehlikeli şekilde tırmandırma potansiyeli taşıyor. Bir büyükelçilik veya konsolosluğa yönelik teyit edilmiş herhangi bir silahlı saldırı endişe sebebidir." diye konuştu.
Fischer, bölgedeki aktörlere gerilimi tırmandırmama çağrısında bulunarak, "Bu, bölgedeki tüm aktörler için geçerlidir. Buna İsrail de dahildir." ifadesini kullandı.
İsrail'e WCK çalışanlarına yönelik saldırıyı hızlı aydınlatma çağrısı
Sözcü Fischer, İsrail'in saldırı düzenlediği Gazze'de yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen -WCK) çalışanlarının öldürülmesine ilişkin de "İsrail hükümetinin şimdi bu vahim saldırıyı çok hızlı ve kapsamlı şekilde aydınlatması gerektiği açıktır. Böyle şeylerin yaşanmaması gerekiyor." dedi.
Gazze'deki insani yardım çalışanlarının ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için her gün hayatlarını riske attıklarını, şimdiye kadar 200'ün üstünde değişik kuruluşa mensup insani yardım çalışanının hayatını kaybettiğine işaret eden Fischer, Alman yetkililerinin İsrailli temsilcilerle yaptıkları görüşmelerde bu konun önemli rol aldığını anlattı.???????
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