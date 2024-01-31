Almanya Federal Meclisinde Nasyonal Sosyalizm Döneminde Öldürülenler Anıldı

Almanya Federal Meclisinde (Bundestag) düzenlenen anma töreniyle Nasyonal sosyalizm döneminde öldürülenler anıldı.
Başkent Berlin'deki Meclis'te düzenlenen anma törenine Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Stephan Harbarth ve Federal Eyalet Temsilciler Meclisi Dönem Başkanı Manuela Schwesig de katıldı.
Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, Nasyonal sosyalizm döneminde hayatını kaybedenlerin anıldığı törende yaptığı konuşmada, Almanya'da Yahudilere yönelik şiddetin arttığını belirterek bu tür olayların, Almanya için utanç verici olduğunu ifade etti.
Bas, "Eğer ülkemizde ötekileştirme ve nefret yaygınlaşırsa, demokrasimiz de yok olur." dedi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 1932'de Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Eva Szepesi de o dönemde yaşadıklarını anlattı.
Naziler tarafından 1944 sonunda Auschwitz-Birkenau toplama kampına sürüldüğünü kaydeden Szepesi, kampta Nazilerin zulmüne maruz kaldıklarını belirterek yaşadıkları kötü anılardan örnekler verdi.
Nasyonal sosyalizm, 1933'te Adolf Hitler'in Şansölye olarak atanmasından 1945 yılına kadarki dönem için kullanılıyor.
Nazi Almanyası dönemindeki Holokost sırasında tüm Avrupa'da yaklaşık 6 milyon Yahudi öldürülmüştü.
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