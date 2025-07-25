Almanya, Filistin Devletini Kısa Vadede Tanımayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Almanya, Filistin Devletini Kısa Vadede Tanımayacak

25.07.2025 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman Hükümeti, Filistin'in tanınmasını iki devletli çözüm sonrası adım olarak görüyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, kısa vadede Filistin Devletini tanımayı planlamadıklarını bildirdi.

Kornelius, " Orta Doğu'daki duruma" ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Alman Hükümetinin yalnızca müzakere edilmiş iki devletli çözümün İsrailliler ile Filistinliler için kalıcı barış ve güvenliği sağlayacağına ilişkin inancını sürdürdüğünü belirtti.

Alman Hükümetinin, Filistin Devletinin tanınmasının iki devletli çözümün gerçekleşmesi yolunda atılacak son adımlardan biri olarak görmeye devam ettiğini kaydeden Kornelius, "İsrail'in güvenliği, Alman Hükümeti için daha üstün öneme sahiptir. Bu bakımdan (Alman Hükümeti) kısa vadede Filistin Devletini tanımayı planlamıyor." ifadesini kullandı.

Sözcü Kornelius, önceliklerinin en acil konularda gecikmiş ilerlemelerin kaydedilmesi olduğunu, Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç duyulduğunu bildirerek, aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini kaydeden Kornelius, "İsrail, Gazze'deki felaket insani durumu derhal ve etkili şekilde iyileştirmelidir. İsrail, acı çeken sivil halka insani ve acil olarak gerekli yardımları ulaştırmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kornelius, geçici ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için Gazze'de sürdürülebilir siyasi perspektifin gerekli olduğunu belirterek, " Batı Şeria'nın ilhakına yönelik başka adımlar olmamalı." görüşünü paylaştı.

Alman Hükümeti, ilerleme sağlanmaması durumunda baskıyı artırmaya hazır

Alman Hükümetinin İsrail Hükümeti ve uluslararası ortaklarla sürekli iletişim halinde olduğunu kaydeder Kornelius, "Alman Hükümeti, Gazze konusunda ilerleme sağlanmaması durumunda baskıyı artırmaya hazır." ifadesini kullandı.

"Alman Hükümeti, Filistin'in devletleşmesi için gerekli şartların oluşturulmasına yönelik desteğini sürdürüyor." değerlendirmesinde bulunan Kornelius, Filistin yönetimine verilen desteğin de buna dahil olduğunu vurguladı.

Sivil halkın acılarının son bulması, iki devletli çözüm ve dolayısıyla Orta Doğu'da kalıcı barış perspektifini açık tutmak için bu adımların atılmasının gerekliliğine işaret eden Kornelius, Alman Hükümetinin, Fransa, İngiltere ve bölgedeki ortaklarıyla bu konuda hemfikir olduğunu savundu.

Kornelius, "Bu (Filistin'i devlet olarak), tanıma için doğru zaman konusunda bilinen farklı pozisyonlara rağmen geçerlidir." ifadesini kullandı.

Macron, eylülde Filistin Devletini resmi olarak tanıdığını ilan edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün X hesabındaki paylaşımında Filistin Devletini tanıma kararı aldığını ve eylülde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi açıklama yapacağını duyurmuştu.

Macron'un Filistin Devletini tanıma kararı almasına ABD ve İsrail'den sert tepkiler gelirken Ürdün, Suudi Arabistan ve İrlanda memnuniyetle karşılamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Politika, Almanya, Hükümet, Güncel, İsrail, Dünya, Sözcü, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, Filistin Devletini Kısa Vadede Tanımayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Icardi, ’’Sürekli bana yazıyor’’ diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov, Bodrum’da boğulma tehlikesi geçirdi Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov, Bodrum'da boğulma tehlikesi geçirdi
’’Fenerbahçe’ye gidiyorum’’ diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı ''Fenerbahçe'ye gidiyorum'' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
Göztepe’de Romulo’dan rekor ayrılık yakın Göztepe'de Romulo'dan rekor ayrılık yakın
Şehit Kocaman’dan geriye yürek yakan düğün görüntüsü kaldı Şehit Kocaman'dan geriye yürek yakan düğün görüntüsü kaldı
Alanya’da bıçaklı kavgada Rus kadın hayatını kaybetti Alanya'da bıçaklı kavgada Rus kadın hayatını kaybetti
Kadınlar sokak ortasında saç başa kavga etti Kadınlar sokak ortasında saç başa kavga etti
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı

13:56
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
12:42
Bir garip olay Bekçi, bekçiyi yakaladı
Bir garip olay! Bekçi, bekçiyi yakaladı
12:01
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi
18:36
Real Madrid’de 10 numaralı formanın Arda Güler’e neden verilmediği ortaya çıktı
Real Madrid'de 10 numaralı formanın Arda Güler'e neden verilmediği ortaya çıktı
18:31
Yangın şehidinin oğlu “Baba, ben sensiz ne yapacağım“ diye feryat etti
Yangın şehidinin oğlu "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diye feryat etti
18:19
Türkiye’yi alevler kuşattı Dört bir yan yangın yeri
Türkiye'yi alevler kuşattı! Dört bir yan yangın yeri
18:10
Tüm dünya Jhon Duran’ın yaptıklarını konuşuyor
Tüm dünya Jhon Duran'ın yaptıklarını konuşuyor
18:00
Şehit Alperen Özcan’dan annesine son mesaj: Eğer rüzgar tersten esmezse bugün bitirebiliriz
Şehit Alperen Özcan'dan annesine son mesaj: Eğer rüzgar tersten esmezse bugün bitirebiliriz
17:48
Orman şehitleri için Ankara’da tören düzenlendi Çok sayıda vatandaş katıldı
Orman şehitleri için Ankara'da tören düzenlendi! Çok sayıda vatandaş katıldı
17:43
Ebrar Karakurt yeni saç stiliyle dikkat çekti
Ebrar Karakurt yeni saç stiliyle dikkat çekti
17:34
Galatasaray’ın kasasında ne kadar para var Dursun Özbek o sözleriyle merak uyandırdı
Galatasaray'ın kasasında ne kadar para var? Dursun Özbek o sözleriyle merak uyandırdı
17:30
Bankalarda sosyal hak yarışı başladı: Günlük yemek parası 500 TL’ye dayandı
Bankalarda sosyal hak yarışı başladı: Günlük yemek parası 500 TL'ye dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 14:37:33. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya, Filistin Devletini Kısa Vadede Tanımayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.